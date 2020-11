MANZIANA: UN NATALE DIVERSO MA NON MENO INTENSO

Dall’ufficio stampa del Comune di Manziana, 23 Novembre 2020

Ormai le festività natalizie sono alle porte ma purtroppo la pandemia ha stravolto anche questo aspetto legato alle nostre tradizioni più antiche.

In vista del Natale, come d’abitudine, ci siamo seduti intorno ad un tavolino per capire come muoverci: forse come non mai quest’anno è giusto ed importante respirare aria di Natale per le vie del paese, ma è altrettanto necessario non utilizzare fondi preziosi che invece potrebbero essere messi a disposizione di chi è in difficoltà.

Come sempre presenteremo domanda di contributo alla Regione Lazio ma, con tutto quello che è accaduto, questo tipo di avvisi e bandi sono rimasti indietro e c’è il rischio concreto di non sapere in tempi utili se saremo finanziati oppure no. Ci proveremo. Questo è sicuro. Ma, laddove i fondi regionali non dovessero arrivare, con onestà vi diciamo già da adesso che, a malincuore, rinunceremo alle luminarie natalizie anche se, grazie alle associazioni locali che hanno dato e daranno la propria collaborazione, ci saranno comunque gli alberi di Natale.

Lo dobbiamo ai tanti nuclei famigliari in difficoltà e alla serietà che da sempre, nel bene e nel male, rappresenta la mia Amministrazione.

Sarà un Natale diverso ma noi proveremo comunque a viverlo al meglio. Come si faceva una volta… stando vicino a chi ne ha più bisogno e condividendo quella semplicità che rende davvero ricchi i nostri giorni.