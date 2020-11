Bracciano, 25 novembre ore 10: Presentazione di“PLURALS” – collegamento zoom

Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne esce PLURALS, la prima smart serie italiana girata in 9:16 diretta da Francesco Iezzi, con la supervisione artistica di Claudio Zamarion.

La serie, prodotta da Angelika Vision, sarà distribuita da Minerva Pictures su Youtube, Amazon Prime Video, Chili, The Film Club e a seguire su molte altre.

Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in ATS con Comune di Manziana, Comune di Canale Monterano, IIS Luca Paciolo Bracciano, Ass. Cult. Lagone nuovo e in collaborazione con ICTA e con il sostegno della Regione Lazio- fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo e grazie all’utilizzo del credito d’imposta MIBACT.

PLURALS è un teen-drama composto da 7 mini episodi che, grazie alla struttura crossmediale, saranno arricchiti da contenuti web sui profili Instagram appositamente creati per i protagonisti.

Plurals è anche il nome che i sociologi hanno dato all’attuale generazione di adolescenti. Il racconto parte da lì, da una professoressa – interpretata da Serena Autieri – che chiede ai suoi studenti di raccontare cosa sia per loro la generazione Plurals, poi il diramarsi di una serie di vicende che toccano e analizzano argomenti come: il bullismo, la violenza di genere e la violenza sulle donne.

Grazie alla supervisione della Dott.ssa Maria Rita Parsi, la storia è scritta e raccontata per evitare quel rischio di emulazione dello spettatore in cui spesso i prodotti audiovisivi si imbattono.

Un cast di giovani professionisti, accompagnati da Serena Autieri e Maurizio Mattioli sapranno far riflettere i nostri adolescenti e i loro genitori. Angelika Vision e Minerva Pictures, che hanno rispettivamente il ruolo di produttori e distributori della serie credono da sempre nel valore dei prodotti volti al sociale e per questo hanno deciso di investire in questo prodotto che non solo è di grande attualità ma che è anche necessario a gettare le basi per un dialogo con una generazione che reclama un ascolto profondo, un ascolto che deve passare per la presa di coscienza da parte nostra di altri linguaggi, strumenti e modalità di fruizione.

Link per partecipare alla presentazione online, mercoledì 25 c.m. alle ore 10:00

CAST

Regia Francesco Iezzi, Soggetto e Sceneggiatura Francesco Iezzi, Ettore Conte, Supervisione scientifica Dott.ssa Maria Rita Parsi, Produttore, direttore della fotografia e supervisore artistico: Claudio Zamarion.

Nel ruolo della Professoressa Tancredi Serena Autieri, Maurizio Mattioli nel ruolo di nonno di Teo Luigi Imola (Teo), Nina Pons ( Amina ), Virginia Bernardini ( Arianna ), Ginevra Ambrosini ( Alice ) e con Daniele Catini, Alberto Clemente, Giorgia Contalleucci, Floriana Corlito, Susanna Di Giacomo, Lidia Fili Aicardi, Carmen Grimaldi, Alice Lamanna, Jonatan La Noce, Ilaria Masini, Marialaura Moraci, Miriam Mohsni, Greta Pierotti, Eros Spinozzi, con la partecipazione di Nicole Fornaro, per la prima volta sullo schermo Ludovica Limonta e nel ruolo di se stessa la dirigente scolastica Stefania Chimienti

Musiche originali di Giacomo Trovaioli e Riccardo Iezzi.

Il pressbook della serie al link:

Il precedente articolo su Plurals