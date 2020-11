Agresti-Comune di Ladispoli: messaggi su calcinacci caduti presso l’atrio della “Fumaroli”

Dopo il distacco di pezzi di calcinacci di grandi dimensioni presso l’atrio della “Fumaroli”, vi è stato uno scambio di comunicazioni fra il Dirigente scolastico Prof. Riccardo Agresti e il Comune di Ladispoli; lunedi’ saranno completati gli interventi di ripristino in sicurezza, e gli studenti potranno regolarmente accedere alle aule scilastiche.

Approfitto per ringraziare l’aiuto offerto dall’assessore Bitti e dall’altra assessora (di cui, me ne dispiaccio, non ricordo il nome) che ci hanno aiutato a posizionare i nuovi banchi nella giornata di venerdì.

come avete già saputo, sabato mattina sono caduti pezzi di calcinacci di grandi dimensioni presso l’atrio della “Fumaroli”, fortunatamente senza colpire nessuno, chiedo urgentemente la conferma di sicurezza degli edifici scolastici perché in questa situazione, in assenza di vostre rassicurazioni, sarò costretto a chiudere il plesso Fumaroli fino a conferma della sicurezza dello stabile.

Grazie infinite per la precisazione.

Ero stato informato del sopralluogo e del primo intervento, ma non dei risultati e del preventivato successivo intervento risolutivo. Mi limiterò a delimitare la zona interessata, aprendo tranquillamente il plesso, ma vi prego di scongiurare futuri possibili incidenti prevedendo un controllo generale delle strutture, come peraltro già richiesto ad inizio anno scolastico e che formalizzerò nuovamente. Finché si discute e si litiga per i pasti sui banchi va tutto bene, ma piangere qualche bambino morto sotto un calcinaccio (come avvenuto in altre realtà italiane) è una cosa assolutamente da evitare qualsiasi sia la posizione ideologica o politica.

Ribadisco i miei sentiti ringraziamenti per il lavoro di spostamento di sedie e banchi e chiedo scusa all’assessora Marongiu per averne dimenticato il nome (non accadrà più).

Bacioni

Riccardo