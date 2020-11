Viterbo, via ai contributi a fondo perduto

Al via dalle ore 10 di domani, lunedì 23 novembre, le domande per la richiesta di contributi a fondo perduto per le attività economiche del territorio comunale, colpite dalla pandemia. A ricordarlo, a poche ore dal click day, è l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, che torna sull’argomento e ribadisce alcuni degli aspetti più importanti dell’avviso: “L’amministrazione comunale ha istituito un fondo di 350mila euro a copertura di due misure di intervento a favore delle attività economiche locali che sono state oggetto di chiusura/sospensione, totale o parziale, per effetto dei vari dpcm.

Da domani alle ore 10 sarà possibile, per tutte le attività economiche viterbesi interessate e aventi diritto, richiedere contributi per sostegno agli affitti e per l’adeguamento alle misure anti Covid-19, fino a esaurimento fondi. L’importo massimo del finanziamento per ogni impresa sarà di mille euro. Le domande potranno essere inviate entro le 14 del 21 dicembre 2020 esclusivamente via Pec in formato pdf all’indirizzo sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it indicando nell’oggetto: Domanda di concessione del contributo a fondo perduto per le attività economiche – Covid-19. Ulteriori dettagli sulle modalità di inoltro delle domande, e tutte le altre informazioni, compreso l’elenco delle faq e la mail a cui inviarle, sono consultabili sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it nell’apposita sezione denominata Sos Commercio. Nella stessa sezione – ha concluso l’assessore Mancini – è scaricabile la versione integrale dell’avviso pubblico con l’allegato modello da utilizzare per la presentazione delle domande”.