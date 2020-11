FUORI DALL’ECONOMIA DEL PROFITTO PER LA SOCIETA’ DELLA CURA, Sabato 21 novembre 2020

MOBILITAZIONE NAZIONALE, Sabato 21 novembre 2020

Manifesto “Per la società della cura”: https://societadellacura.blogspot.com

Nessun* si salva da sol*!

Nessun* può essere lasciat* indietro!

Non è andato tutto bene. Non possiamo ritrovarci sempre in emergenza. – Le crisi sanitaria, economica, ambientale e climatica vanno affrontate assieme, con un piano equo e unitario, bloccando le derive regionaliste. – L’emergenza non può comportare discriminazioni tra i diritti delle persone, tra chi ha accesso a cure e reddito e chi ne è escluso. – Così si fanno più profonde le diseguaglianze sociali, culturali e di genere, si frantuma la società in corporazioni, si rafforza la gerarchia fra vite degne e vite da scarto.

CHIEDIAMO ALCUNI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI:

Reddito per tutt* e aiuti adeguati fino alla fine dell’emergenza sanitaria

Vigilanza costante sul rispetto delle misure di prevenzione, salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro

Investimenti e assunzioni per garantire sanità e istruzione pubbliche, infrastrutture sociali, accoglienza, casa, trasporti

Un piano di prevenzione primaria a tutela di salute, vita, beni comuni e territorio

LE RISORSE CI SONO E VANNO RECUPERATE ATTRAVERSO:

Tassa straordinaria su tutti gli alti redditi, patrimoni e rendite

Riduzione drastica delle spese militari

Abrogazione dei sussidi ambientalmente dannosi, tasse sulle emissioni di gas climalteranti e sulla plastica monouso

Blocco delle opere -grandi e piccole- dannose per l’ambiente, il clima e la salute

Utilizzo fondi di Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti pubblici sui servizi

Da subito, con il coinvolgimento attivo di tutt*, occorre avviare un piano di radicale conversione ecologica, sociale, economica e culturale della società.

Su questi temi, obiettivi e proposte chiamiamo tutte le persone, i comitati, le reti associative e di movimento, le esperienze autogestite, le realtà studentesche, sociali e sindacali a dar vita in tutte le piazze del Paese (nel pieno rispetto delle norme anti-Covid) ad una grande giornata di

GLI EVENTI DEL 21 NOVEMBRE

diretta online di piazze ed eventi dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

dalle 12:00 alle 14:00 mailbombing e twitterstorm per inviare le nostre richieste al Governo

CITTA’ CON EVENTI GIA’ DEFINITI

Roma

21 novembre Piazza del Popolo dalle ore 10:00 alle ore 14:00

portare una tovaglia, cibo per sé, un aiuto alimentare per le cassette del mutualismo

Firenze

21 novembre Piazza Stazione Santa Maria Novella alle ore 11:00

Torino

21 novembre presidio in piazza Castello di fronte alla sede della Regione Piemonte dalle 11:00 alle 13:00; poi assemblea online dalle 17:00 alle 19:00

Palermo

21 novembre presidio in presenza in piazza Verdi (davanti al teatro Massimo) dalle 10:30 alle 13:00 e iniziativa online

Padova

21 novembre presidio ore 11 sulle scalinate della Gran Guardia in Piazza dei Signori

Bologna

21 novembre, flash mob solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici, Ospedale Maggiore alle 11:00

Cagliari

21 novembre ore 15.00 manifestazione sotto la sede del Consiglio Regionale, via Roma.

Catania

21 novembre catena umana da Piazza Stesicoro alle ore 16:30

Genova

21 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 manifestazione in Piazza De Ferrari

Albenga (SV)

21 novembre ore 11.00 – 12.30 catena umana nel centro storico a partire da Via Enrico D’Aste (angolo Piazza del Popolo)

Brescia

21 novembre ore 11 presidio a Piazzale degli Spedali Civili

Reggio Emilia

21 novembre Piazza Prampolini ore 14:30

Mantova e provincia

21 novembre ore 14.30 presidi in contemporanea a ospedale Carlo Poma di Mantova – farmacia comunale di San Giorgio Bigarello – consultorio di San Benedetto Po

Mestre

21 novembre, mercato Aeres “Venezia per l’altraeconomia” Viale XX settembre, gazebo dalle ore 09:30 alle 12:00

Venezia

21 novembre, in Punta della Dogana, in coincidenza con la Festa della Madonna della Salute, presidio dalle ore 11:30 alle 12:30

Termoli

21 novembre dalle ore 9:00 alle 12:00 presidio presso il centro della Città Invisibile, in Piazza Olimpia 1 (zona stadio comunale)

Napoli

21 novembre ore 16.00 assemblea popolare sull’emergenza sanitaria – Piazzale Ospedale San Gennaro – via San Gennaro dei Poveri – Quartiere Sanità

Como

21 novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presidio in presenza (limitato a 10 persone) e evento on line

Sanremo (IM)

21 novembre “mobilitazione statuaria” con allestimento cartelli su statue e luoghi simbolici della città

San Didero (TO)

21 novembre alle ore 14:00 incontro No Tav presso il Presidio San Didero

Casciana Terme Lari (PI)

21 novembre Piazza Matteotti dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Finale Ligure (SV)

21 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 manifestazione in Piazza Vittorio Emanuele II

Massa Carrara

21 novembre dalle ore 11:00 presidio in Viale Mattei, di fronte Ospedale NOA

Saronno

21 novembre presidio per la casa della salute ore 10:30 ex-ufficio d’igiene Via Manzoni

Terni

21 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presidio “Fuori il profitto dalla salute” – davanti alla Prefettura Via della Stazione 1

Sarzana

21 novembre ore 11:30 Piazza Matteotti

La Spezia

21 novembre ore 11:30 Via Prosperi e Località La Chiappa

Milano

sabato 21 novembre dalle 14,30 alle 16 presidi: parco nord, cascina centro parco/

parco delle cave, via forze armate 312, angolo via f.lli Zoia/ parco Trotter, ingresso di via giacosa 42/ porta Venezia angolo piazza Oberdan

Savona

sabato 21 novembre alle ore 18:00 presidio a Piazza Mameli

Bergamo

21 novembre ore 9.30-12-30

Convegno “Se la Politica Agricola Comunitaria si mangia la transizione” e mercato agricolo

Milano

21 novembre ore 16:00 assemblea pubblica online

Liguria

21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 videoconferenza regionale

Asti

21 novembre ore 17.30 assemblea online

link https://meet.jit.si/astisociet%C3%A0dellacura21

Pavia

21 novembre ore 17.00 – 18.30 evento online – letture e conversazioni per la società della cura

https://www.facebook.com/events/2845778369025623/?active_tab=about

Trento

21 novembre dalle ore 14.30 alle ore 19:00

21 novembre dalle ore 14.30 alle ore 19:00

Verso "Trento, Città in Difesa di". Oltre la crisi sanitaria e i respingimenti degli spazi democratici, per una società della cura. Webinar interno alla tre giorni "Il Trentino per i diritti umani"

Caserta

21 novembre ore 16.00 assemblea online “Subito Lockdown, subito misure sociali”

link https://www.facebook.com/yabasta.onlus/posts/3439330866135262

Grosseto

21 novembre ore 16-18 dibattito online

Saronno

21 novembre alle ore 16:30 assembla online

Marsala (Tp)

21 novembre ore 14.30 assemblea online

Vicenza

21 novembre ore 15 assemblea online

Pozzuoli (NA)

21 novembre alle ore 18:00 incontro online di presentazione della campagna Restart

https://www.facebook.com/1875109372743658/posts/2753743471546906/

Salerno

21 novembre, ore 18.00 assemblea pubblica per una società della cura

Firenze

assemblea pubblica Vogliamo Pane e Salute ore 16:00

Online, dalle ore 10:00 alle ore 12:45

Forum Intergenerazionale Tramandare "Terra Cibo Beni Comuni – la sfida delle Generazioni Presenti"

