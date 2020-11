Tursmo. Mibact, on line la piattaforma per i contributi-Covid

Fino al 3 dicembre alle 14 sarà possibile accedere alla piattaforma che la Direzione Generale Turismo ​del Mibact, con la collaborazione di Invitalia, ha predisposto per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento da Covid-19.

Per l’ammissione al contributo del Mibact non dipenderà l’ordine di presentazione delle istanze. Non si tratta di un clikday. La concessione dei fondi è prevista per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso specificati all’articolo 3 del bando.

Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Faq https://www.turismo.beniculturali.it/news/richiesta-contributi-fondo-perduto-guide-turistiche-accompagnatori-turistici/ o contattare il call center al numero 848.886.886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020 oppure scrivere una mail all’indirizzo guideaccompagnatorituristici@beniculturali.it.