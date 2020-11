San Martino, al via i lavori nel parco

Al via i lavori di risanamento al Parco di via del Colle a San Martino al Cimino. A darne notizia è l’assessore al verde pubblico Enrico Maria Contardo, che spiega: “Sono in corso i lavori di pulizia, manutenzione alle piante e messa in sicurezza del parco. Abbiamo trovato rifiuti di ogni genere. Una casetta di legno completamente distrutta, i cui pezzi sono disseminati ovunque all’interno del parco. I giochi per bambini completamente danneggiati. In questa prima fase andremo a ripulire il parco da tutti i rifiuti, verranno smontati i giochi, rimossa la casetta o quel che ne rimane. Verranno inoltre risistemati i bagni, sarà ripristinata la rete di recinzione, in più punti divelta, verranno collocate delle nuove fioriere di peperino, per impedire l’accesso alle auto. Si procederà inoltre alla potatura dei castagni, all’abbattimento di alcuni pini secchi e alle carotature delle radici.

Terminato questo primo intervento di risanamento di circa 40mila euro – prosegue l’assessore Contardo – ne seguirà un secondo, la cui procedura è in corso, per un importo di circa 100mila euro, che prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione, ad oggi inesistente, con videosorveglianza, la collocazione di nuovi giochi per bambini con la realizzazione di un’apposita area ludica, la sistemazione dei viali interni del parco e la realizzazione di una nuova pavimentazione per la pista da ballo. Come già anticipato nei mesi scorsi, all’interno del parco di via del Colle verrà realizzata anche l’area di sgambamento cani. Quello che vogliamo fare – aggiunge e conclude l’assessore Contardo – è semplicemente restituire agli abitanti di San Martino un parco attrezzato e funzionale, per adulti, bambini e amici a quattro zampe, da qualche mese intitolato alla memoria di Norma Cossetto. Un luogo caro ai sammartinesi, per troppi anni rimasto nel degrado”.