Giornata Mondiale Infanzia, parla la scrittrice Flavia Franco

“Bambini e adolescenti devono essere considerati non solo esseri umani da proteggere ma, a pieno titolo, soggetti di diritti, al pari degli adulti. Oggi, più che mai, è indispensabile non essere indifferenti ai loro bisogni, nella consapevolezza che negare i diritti ai più piccoli significa negarli al nostro futuro”. Ad affermarlo, in occasione della Giornata Mondiale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra oggi, nel giorno in cui, 31 anni fa, veniva approvata la Convenzione ONU, è la scrittrice Flavia Franco, autrice del libro “La leggerezza delle nuvole”, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello.

L’opera della Franco induce tutti a una riflessione sull’attualità, caratterizzata dalla clausura forzata di questi mesi che sta relegando i bambini nelle loro abitazioni, rendendoli, non solo metaforicamente, invisibili, malgrado essi abbiano bisogni, richieste e diritti. “Per noi adulti – aggiunge l’autrice – riconoscere i diritti dei bambini è un dovere, una strada obbligata che li aiuterà ad essere autonomi e contribuirà a creare le condizioni per favorire il più ampio e completo sviluppo della loro personalità, dando vita ad un futuro migliore”.