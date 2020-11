Violenza sulle donne, Loredana Bertè pubblica un album sul tema

Esce il 20 novembre per Nar International, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si terrà il 25 novembre, il vinile “Fiabe / Anima vai” di Loredana Bertè. Si tratta di una ristampa in versione inedita da collezione: 45 giri colorato Limited Edition (solo 1.000 copie) con cartolina personalizzata “Basta violenza sulle donne”.

Dichiara Loredana Bertè: “Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne. Le strade sono semideserte e spesso le donne sono costrette in casa con uomini violenti, tutto il tempo, senza via di scampo. Ripeto: bisogna denunciare e chiedere aiuto. Vi lascio un numero importantissimo, l’1522, linea d’aiuto sempre attiva contro la violenza e lo stalking, e il sito www.1522.eu”

“Fiabe / Anima Vai” è un disco fondamentale della discografia della Bertè. Torna finalmente sul mercato (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi), ed è il secondo appuntamento della serie “70Bertè Vinyl Collection” per i 70 anni di Loredana, con l’esclusivo logo ideato dalla stessa Artista.

Pubblicato originariamente nel 1977, “Fiabe / Anima Vai” è il quarto 45 giri di Loredana Bertè. Entrambi i brani sono scritti dal duo Avogadro – Pace, mentre la produzione e gli arrangiamenti sono opera di Mario Lavezzi e Franco Monaldi. Il brano “Fiabe” è una canzone di fortissimo impatto, dove la Bertè tratta con grande sensibilità i temi del femminismo e disagio sociale; argomenti estremamente attuali che in quegli anni iniziavano a cambiare la coscienza e la vita di migliaia di donne. Caratterizzato dalla grande intensità vocale dell’Artista e arricchito dalla presenza ai cori di Mia Martini, ebbe un grande successo e fu molto trasmesso dalle allora “nuove” emittenti libere. “Anima vai”, canzone anch’essa dalle forti tematiche femministe ed esistenziali, non è mai stata inserita in alcun album.

La serie “70Bertè – Vinyl collection” prevede la pubblicazione in vinile di altri tre dischi da collezione ognuno dei quali in occasione di particolari ricorrenze o eventi: ad aprile 2021 (Record Store Day 2021), “T.I.R.” , l’album che consacra l’artista “Rivelazione dell’anno 1977”; a giugno 2021 (Pride 2021) l’album “Traslocando”, inserito dalla rivista Rolling Stone nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre.

Infine a settembre 2021, per il 71esimo compleanno di Loredana, sarà pubblicato il vinile “Bandabertè’”, quarto album della sua discografia contenente “…E la luna bussò”, altro grande successo dell’Artista.

Ogni pubblicazione sarà arricchita dal calendario con tutte le uscite della serie.

La distribuzione è affidata a BTF S.r.l..

Per celebrare nel migliore dei modi questo straordinario anniversario seguiranno tanti altri progetti che saranno svelati dalla stessa Artista, man mano nel corso dell’anno.