IL BOLLETTINO DEL 17 NOVEMBRE: 32.191 NUOVI POSITIVI E 731 MORTI

I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA AUMENTATI DI 120 UNITÀ, QUELLI NEI REPARTI ORDINARI SONO 538 IN PIÙ. FATTI 208.458 TAMPONI. IL NUMERO DELLE VITTIME È IL PIÙ ALTO DAL 3 APRILE. I GUARITI OGGI SONO 15.434

Il bollettino quotidiano sull’epidemia di coronavirus del ministero della Salute oggi registra 32.191 nuovi positivi e 731 morti. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 120 unità (3612 in totale), quelli nei reparti ordinari sono 538 in più (complessivamente 33.074). Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 208.458 tamponi. A proposito degli ultimi dati, il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica, ha spiegato che “c’è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione”.

Dopo alcuni giorni in cui il tasso di positività (il rapporto tra i tamponi fatti e i casi positivi) oscillava tra il 16 e il 17 per cento, oggi il dato segna una leggera flessione e si attesta al 15,44%.

Il numero delle vittime è purtroppo il più alto di questa seconda ondata e tra i più alti di sempre: era dal 3 aprile, quando i decessi erano stati 766, che non si registravano così tanti morti.

Sono 15.434 i nuovi guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (21.554). Ora le persone guarite/dimesse nel nostro Paese da inizio pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 457.798.

Le regioni che ha segnato il maggior incremento nel numero dei casi sono Lombardia (8.448), Veneto (3.124), Campania (3.019) e Piemonte (2.606).

GRAFICI E MAPPE

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 154 nuovi casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta. È quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi (dati Usl). Ci sono stati anche quattro morti che portano il totale dei decessi a 257 (111 nella ‘seconda ondata’). Le persone sottoposte a tampone sono state 263. Da segnalare anche 253 guariti (il totale sale a 3.079) mentre il numero totale di contagiati attuali è 2.163. I ricoverati sono 169 di cui 17 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.994 persone.

PIEMONTE

Sono 2.606 i nuovi positivi al coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 73, che portano il totale in regione, secondo i dati del ministero della Salute, a 5.190.

LIGURIA

Sono 685 i nuovi casi di positività al coronavirus in Liguria registrati nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.670 tamponi, 535.222 da inizio emergenza. In ospedale sono ricoverate 1510 persone, 18 in più di ieri. Di queste 117 sono in terapia intensiva (+6). Sale il numero dei morti: da inizio emergenza sono 2144 le persone positive al Covid che hanno perso la vita. Il bollettino odierno registra infatti 20 nuovi decessi: si tratta di persone tra i 70 e i 94 anni, morti tra il 5 e il 16 novembre. I casi totali sono 44.427, mentre i tamponi analizzati dall’inizio della pandemia sono 535.222. I guariti crescono di 973 unità, 25.182 dallo scorso febbraio. Si contano anche 612 liguri in più in isolamento domiciliare (15.021 in totale).

LOMBARDIA

In Lombardia oggi si sono registrati 8.448 casi di coronavirus e 202 morti. Dall’inizio dell’epidemia, le vittime sono 19.668. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 38.283 tamponi, per un totale di 3.606.814. I ricoveri in terapia intensiva sono complessivamente 894 (+39), quelli negli altri reparti 8.151 (+250).

TRENTINO ALTO ADIGE

Nella provincia autonoma di Trento oggi il numero dei positivi registrati è di 276. Tre le vittime. Gli attualmente positivi sono 2.994. I ricoveri sono 388 (+2), le terapie intensive attualmente occupate sono 35 (+3). In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 258 nuovi casi positivi su 1.340 tamponi effettuati, 9 i decessi. Lo rende noto la Provincia autonoma di Bolzano. Le persone testate positive da pcr al coronavirus sono 18.104, le persone sottoposte al test pcr 139.217 (+443). Il numero complessivo dei tamponi effettuati è 278.912. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 359; i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate 123 (al 16.11.); i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 95 (84 a Colle Isarco e 11 a Sarnes); i pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva 44.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 536 nuovi contagi (il 9,04 per cento dei 5.926 tamponi eseguiti) e 10 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 19.929, di cui: 5.447 a Trieste, 8.116 a Udine, 3.821 a Pordenone e 2.296 a Gorizia, alle quali si aggiungono 249 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 10.584. Scendono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 454 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 556, con la seguente suddivisione territoriale: 252 a Trieste, 155 a Udine, 131 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.789, i clinicamente guariti 163 e le persone in isolamento 9.923.

VENETO

Sono 3.124 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto, 105.966 in totale dall’inizio dell’emergenza. Ne dà notizia il quotidiano bollettino della Regione Veneto. Scende per la prima volta dall’inizio della seconda ondata il numero dei letti occupati negli ospedali (-3) per un totale di 2.091 mentre sale di 15 i letti occupati in terapia intensiva. Record negativo per i decessi, 100 nelle ultime 24 ore (2967 in totale dallo scorso 21 febbraio).

EMILIA – ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 93.285 casi di positività, 2.219 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.381 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%, rispetto al 17,6% di ieri. Sono, invece, 48 i nuovi decessi registrati. Sono alcuni dei dati comunicati nel bollettino di oggi della Regione guidata da Stefano Bonaccini. Dei nuovi contagiati, 984 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 304 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 456 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,2 anni. Su 984 asintomatici, 361 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 65 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening sierologici, 21 tramite i test pre-ricovero. Per 533 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Effettuati 22.381 tamponi, per un totale di 1.895.816. A questi si aggiungono anche 3.774 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 57.268 (1.839 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.570 (+1.781 rispetto a ieri), il 95,2% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (dato stabile rispetto a ieri), 2.451 quelli in altri reparti Covid (+58). Le persone complessivamente guarite salgono a 30.902 (+332 rispetto a ieri).

TOSCANA

In Toscana sono 84.197 i casi di positività al coronavirus, 2.361 in più rispetto a ieri (1.666 identificati in corso di tracciamento e 695 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età mediana dei 2.361 casi odierni è di 49 anni circa (il 9% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 7,7% e raggiungono quota 28.078 (33,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.363.146, 15.695 in più rispetto a ieri, di cui il 15% positivo. Sono invece 6.961 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 33,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.753 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 54.152, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.069 (8 in più rispetto a ieri), di cui 277 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 52 nuovi decessi: 28 uomini e 24 donne con un’età media di 83 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

L’aggiornamento odierno della Regione Umbria sulla pandemia evidenzia un calo di nove ricoverati Covid negli ospedali regionali: oggi sono 438 contro i 447 di ieri. Così come le terapie intensive che scendono da 72 a 72. Registrati 351 nuovi casi, 19.510 totali, a fronte di 5.603 tamponi analizzati, 367.077 dall’inizio della pandemia. L’indice di positività scende al 36,26 per cento contro il 37,4% di ieri. Ancora alto comunque il numero delle vittime, 13 nelle ultime 24 ore, 275 totali, mentre i guariti sono stati 333, 7.986 complessivi. Gli attualmente positivi sono quindi 11.249, cinque più di ieri.

LAZIO

Oggi nel Lazio “su 25 mila tamponi (+5.359) si registrano 2.538 casi positivi (+131), 59 i decessi (+25) e 494 i guariti. Scende leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi, calano i ricoveri (-33) e balzo delle terapie intensive (+30)”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato in una nota al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2176 tamponi: 1.229 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti. Lo comunica il servizio Sanità della Regione Marche. I positivi sono 357 nel percorso nuove diagnosi: questi casi – fa sapere la Regione in una nota – comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (81 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (87 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 4 rientri dall’estero. Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono complessivamente 20552 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 729 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 97 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 703. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5841 dimessi/guariti (+207 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 14008 (+509 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 352882 test (+4953 rispetto a ieri). 590 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 66 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 13352 (+483 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CAMPANIA

Calano i positivi, ma anche i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Campania. I nuovi casi di covid sono 3.019, di cui 2.604 Asintomatici e 415 con sintomi, su 16.178 tamponi eseguiti. I deceduti sono 19, ben 1.788 I guariti. Lo riporta il bollettino diramato dall’unità di crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza si registrano 118.285 casi di coronavirus su 1.308.480 Tamponi, 1.085 deceduti e 24.474 guariti.

MOLISE

Una vittima e 147 i nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore in regione. È quanto si legge nei dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il totale dei casi attivi è di 2.201, dei quali 2.132 in isolamento domiciliare, 60 ricoverati nei reparti ordinari (+4) e 9 nelle terapie intensive (+2).

BASILICATA

In Basilicata (zona arancione e con tutte le scuole da oggi e fino al 3 dicembre in Dad) continuano ad aumentare i contagi da coronavirus. Ieri sono stati processati 2.371 tamponi: ne sono risultati positivi 295, tra i quali 266 residenti in regione, il cui totale ha così raggiunto quota 4.157 a fronte dei 3.906 dell’aggiornamento di 24 ore prima. Nel bollettino diffuso dalla task force regionale non sono segnalati decessi (il totale delle vittime resta quindi fermo a 85) mentre sono 15 le guarigioni (884 dall’inizio della pandemia). Notevole, per la piccola Basilicata, è anche l’aumento del numero dei ricoverati, salito da 167 a 180, mentre sono 30 rispetto ai 27 del giorno prima le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia, in Basilicata sono stati analizzati 130.005 tamponi, di cui 123.798 risultati negativi.

PUGLIA

È Pari al 19,8% il rapporto tra i tamponi processati in puglia nelle ultime 24 ore e il numero dei nuovi positivi. A fronte infatti di 6228 test analizzati, 1234 hanno dato esito positivo e sono stati registrati anche 36 decessi. In ospedale ci sono 1497 contagiati dei 26607 accertati.

CALABRIA

I nuovi casi di coronavirus in regione nelle ultime 24 ore sono 680, a fronte di 4.344 tamponi. Sette le vittime (187 dall’inizio dell’epidemia). I casi attualmente positivi sono 7.738, dei quali 353 ricoverati nei reparti ordinari (-5) e 53 nelle terapie intensive (+8). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

SICILIA

I nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 1.698 E sono stati scoperti attraverso l’esecuzione di 10.774 tamponi. I numeri arrivano dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità e sono contenuti nel bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica nelle regioni italiane. Tra ieri e oggi sono morti altri 39 pazienti covid, mentre ne sono guariti 668. Al momento sull’isola i positivi sono 30.756: di questi 1.505 sono ricoverati in regime ordinario e 227 in terapia intensiva (+3).

SARDEGNA

Sono 16.096 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 502 nuovi casi, 241 rilevati attraverso attività di screening e 261 da sospetto diagnostico. Si registrano 12 decessi (340 in tutto): 5 donne e 7 uomini in un’età compresa tra i 64 e i 93 anni. In totale sono stati eseguiti 327.258 tamponi con un incremento di 3.653 test. Sono invece 512 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre è di 64 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.208. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.932 (+163) pazienti guariti, più altri 40 guariti clinicamente.

