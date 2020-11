Nuovo Lockdown totale? Le parole di Conte

“Lavoro per evitare il lockdown totale. La curva sta salendo, ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato da Massimo Giannini su la Stampa, ha assicurato che il governo “ha una strategia” e la chiusura totale non è la prima strada che verrà presa in considerazione. Quindi ha anche annunciato che l’esecutivo è pronto ad aumentare i ristori, anche nel 2021. Mentre sul vaccino, il piano sarà “presto in Aula”. Per Natale, l’invito è a festeggiare in famiglia, ma con prudenza: “Il nostro obiettivo è un Natale dove non si mortifichino né i consumi né gli affetti, ma non possiamo immaginare feste e pranzi affollati“. Il premier per il momento si è limitato a prendere tempo, anche per capire come evolveranno i contagi nei prossimi giorni.