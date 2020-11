Agrate Brianza: il mini laboratorio portatile diagnostica il Covid. In meno di un’ora

Ideato da St con l’azienda padovana Alifax è in grado di diagnosticare la presenza del virus con la stessa affidabilità del tampone



Somiglia al mouse del computer. In realtà è un mini laboratorio portatile ideato dalla StMicroelectronics in collaborazione con l’azienda padovana Alifax. Sta nel palmo di una mano ed è in grado di diagnosticare in meno di un’ora la presenza del coronavirus nel corpo umano con affidabilità pari al normale test del tampone. La piattaforma diagnostica sarà a giorni sul mercato e potrà essere di grande aiuto per strutture sanitarie gravate dall’enorme richiesta di esami per la Covid. Possono usarla anche da piccoli laboratori in cui normalmente fanno analisi molecolari perché non hanno competenze e macchinari e un domani anche sotto una tenda da personale addestrato.

Il sistema si basa su tre elementi: il Molecular Mouse, una cartuccia diagnostica e il software che può gestire da 1 a 6 strumenti. La validazione è stata fatta nelle strutture sanitarie dell’Emilia Romagna in collaborazione con l’università di Bologna. Può indentificare materiale genetico e altri agenti patogeni virali (e batterici), non solo il Coronavirus. Alifax, azienda specializzata nella strumentazione diagnostica clinica, aveva in corso lo sviluppo pe la rilevazione della sepsi, per Zika, Dengue e Chikungunya. Quando è esplosa l’epidemia ha riallocato le risorse sviluppando pannelli diagnostici per il Covid-19. Il mouse molecolare è soluzione portatile, rapida ed economica, per la diagnostica molecolare point-of-care, cioè eseguibile in qualsiasi posto, anche fuori dai laboratori. Usa la tecnica della PCR (Polymerase Chain Reaction – reazione a catena della polimerasi) per amplificare e quantificare il Dna e l’Rna contenuto nei campioni organici.

Il piccolo laboratorio mobile fa leva su tecnologia sviluppata e concessa su licenza da ST e che incorpora una vasta gamma di componenti progettati e fabbricati dall’azienda di Agrate Brianza, dove lavorano 4800 persone. Tra questi: microcontrollori STM32, sensori, amplificatori e altri dispositivi. Collegato ad un PC, il Molecular Mouse utilizza reagenti diagnostici creati da Alifax per gestire il controllo e il test di diversi target o campioni su una piccola cartuccia monouso prodotta da ST usando tecnologia a semiconduttore Mems.

«Una lezione molto importante che abbiamo tratto dall’attuale pandemia globale è quanto sia cruciale avere un test Point of Care rapido che permetta una diagnosi remota immediata e, se necessario, il successivo isolamento del paziente,” dice Alessandro Cremonesi, Chief Innovation Officer di STMicroelectronics. E Benedetto Vigna, Presidente del Gruppo Analogici, Mems e Sensori di ST: “Utilizzando la nostra tecnologia per la produzione di semiconduttori in grandi volumi, abbinata alla nostra leadership di lunga data nella microfluidica, abbiamo sviluppato una cartuccia molto flessibile e da adattare rapidamente e una piattaforma capace di fornire velocemente risultati diagnostici accurati al point of care. Alifax ha modulato questa piattaforma per rispondere quasi immediatamente alle esigenze diagnostiche attuali imposte dalla pandemia e a quelle future”.

fonte: IL GIORNO