Trump barricato alla Casa Bianca. Romney (repubblicano): “Distruttivo per la democrazia

Trump: “Ladri e corrotti, le elezioni sono state rubate”

Il miliardario rifiuta di accettare la vittoria di Biden senza fornire alcuna prova concreta dei presunti brogli. Un grave pericolo per la democrazia americana

Il miliardario xenofobo si è barricato alla Casa Bianca e al momento si rifiuta di accettare la sconfitta: Nonostante pressioni del suo staff e anche del genero Jared Kushner (stando a quello che dicono i rumors) il miliardario insiste.

Il voto per le presidenziali americane, che ha visto imporsi il candidato democratico Joe Biden, è stato “un’elezione rubata”.

Lo ha denunciato su Twitter il presidente uscente, Donald Trump, tutt’altro che persuaso a `concedere` la vittoria al rivale.

“Crediamo che queste persone siano ladri”, ha scritto Trump sul social network, “Le macchine delle grandi città sono corrotte. Questa è stata un’elezione rubata. Il miglior sondaggista britannico ha scritto questa mattina che questa è stata chiaramente un’elezione rubata, che è impossibile immaginare che Biden abbia superato Obama in alcuni di questi stati. Dove contava, hanno rubato ciò che dovevano rubare”.

Un grave pericolo per la democrazia americana.

– – – – – – – – – –

Romney attacca Trump: “Distruttivo per la democrazia

parlare di frodi senza avere le prove”

Il senatore repubblicano non difende il tycoon: “Preferirei che se ne andasse in modo più elegante”

Mitt Romney

Dopo le molteplici accuse lanciate da Donald Trump sui brogli elettorali in molti stati, il senatore repubblicano attacca il comportamento del presidente uscente: “Credo che sia distruttivo per la causa della democrazia parlare di frodi o corruzione diffuse. Non ci sono prove in questa fase. Penso che sia importante per noi rendersi conto che il mondo ci sta guardando”.

L’ex candidato alla presidenza prosegue nella sua critica:

”Ritengo che in un contesto come questo sia importante pensare a ciò a cui il mondo sta assistendo, a ciò che vedrà la storia ed è importante per noi ergerci in difesa delle istituzioni della democrazia”.

E, sul fatto che il presidente in carica ancora non abbia concesso la vittoria a Joe Biden, conclude:

”Non aspettatevi che se ne vada silenziosamente nella notte. Preferirei vedere il mondo che assiste una partenza più elegante, ma questo non è proprio nella natura di Trump”.

(Globalist)