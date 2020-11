Padre Giacomo, una presenza su cui si può sempre contare

Padre Jaime (Giacomo, in italiano) Nieto Ibarra alla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, Canale e Montevirginio

È passato poco meno di un anno da quando, una fredda sera di dicembre, il Vescovo ha incontrato i consigli pastorali delle parrocchie di Canale e Montevirginio per parlare del futuro delle nostre comunità.

I momenti di passaggio da un parroco a un altro sono sempre particolarmente delicati, se non addirittura dolorosi e, posso ben immaginare, non deve essere semplice per un Vescovo riuscire a trovare la persona giusta al momento giusto.

Mons. Rossi ha individuato in Padre Jaime Nieto Ibarra la persona adatta per prendersi cura delle nostre parrocchie e, onestamente, ne sono stata fin da subito entusiasta, perché avevo avuto il piacere di conoscerlo e condividere con lui un tratto di strada una dozzina di anni fa, quando entrambi eravamo nella vicaria Flaminia e lavoravamo con i giovani (ai tempi dei pellegrinaggi notturni sul Monte Soratte, indimenticabili per chi li ha fatti).

Padre Jaime (Padre Giacomo in italiano) ha fatto il suo ingresso nelle nostre parrocchie il 12 gennaio 2020, seguito da molti delle sue comunità precedenti (quando gli ex parrocchiani continuano a girare intorno a un sacerdote dopo anni qualcosa vorrà pur dire).

Fin da subito ha voluto incontrare i consigli pastorali e le persone che ruotano intorno alla parrocchia. Certo, non è facile inserirsi in una comunità ad anno pastorale già avviato e bisogna ammettere che ci vuole molta delicatezza per non entrare a gamba tesa nell’organizzazione che si trova già predisposta.

Gennaio, febbraio… sembra una vita fa. Nessuno di noi poteva certo immaginare le sfide a cui la nostra comunità e l’umanità tutta sarebbe stata chiamata di lì a qualche settimana. Ricordo ancora l’ultima domenica in cui abbiamo potuto celebrare la Messa. Usciti fuori dalla chiesa Padre Giacomo disse a me e al altre persone lì presenti: “Il mio terrore è che da un giorno all’altro mi dicano che non posso più celebrare!”. Aveva avuto il coraggio di dare voce alla paura che serpeggiava da giorni nelle nostre case, nei nostri discorsi. Tutti sappiamo come è andata.

Non c’è stato un giorno, un solo giorno in cui Padre Giacomo ci abbia abbandonati durante quei mesi terribili. Fin dall’inizio ha iniziato a trasmettere quotidianamente in diretta Facebook la S. Messa dalla piccola cappella presente in casa sua.

Le celebrazioni in tv non mancano di certo, ma in quel momento, di fronte all’incertezza del futuro e alla solitudine che ci ha messi ciascuno di fronte a se stesso, avere la possibilità di sentire la voce del proprio parroco, di poter pregare insieme ai propri fratelli e per i propri fratelli, poter interagire chiedendo preghiere attraverso la chat è stata davvero una fonte di speranza.

Molto ha fatto Padre Giacomo in questi mesi per le nostre comunità: lavori di ristrutturazione, catechesi, incontri con i genitori, per non parlare del grande impegno con la Caritas, il banco alimentare e l’aiuto alle famiglie in difficoltà (insieme alla Protezione Civile e al Comune di Canale Monterano). Ha saputo davvero fare comunione e mettere insieme realtà diverse per uno scopo comune (in questi mesi, purtroppo, il soccorso alle molte famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche a seguito della pandemia).

Ma ciò per cui gli sarò sempre grata sarà proprio questo suo esserci stato nei mesi più bui, il non averci abbandonato a noi stessi, l’aver cercato di superare i limiti che ci avrebbero fatto restare chiusi ciascuno in casa propria e l’essere riuscito a farci sentire uniti come comunità nonostante l’impossibilità di celebrare fisicamente insieme.

Tutto il grande lavoro che sta facendo per far sì che le nostre forze si uniscano e che, pur restando due parrocchie distinte, ci sentiamo una sola comunità ha messo radici nella sua presenza tra noi in quei mesi.

Davvero è stato per noi riflesso di quel Dio che si è presentato a Mosè come “Colui-che-c’è”.

Gabriella Salinetti