Sciopero metalmeccanici, a Bologna in 200 davanti al maxi schermo della Ducati

Nessuna manifestazione per evitare assembramenti, ma tanti gli interventi di lavoratori e delegati sindacali trasmessi via streaming

Bologna, 5 novembre 2020 – Un maxi schermo davanti alla Ducati è stata la finestra sullo sciopero dei metalmeccanici bolognesi e dell’Emilia-Romagna per il rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica. Circa 200 lavoratori in via Cavalieri Ducati, ma nessuna manifestazione per evitare assembramenti.

Tanti gli interventi di lavoratori e delegati sindacali trasmessi via streaming. E per mantenere alta la sicurezza, diversi presidi a Bologna e provincia, in tutto sedici, e circa 40mila lavoratori coinvolti.

“Lo sciopero ha avuto molte adesioni, con picchi in alcune aziende che superano il 90 per cento, con un dato medio al 60 per cento”, dice Michele Bulgarelli, segretario generale Fiom-Cgil di Bologna.

“Distanziamento, mascherine e diversi presidi di lavoratori per evitare assembramenti. Oggi abbiamo dimostrato che si può protestare in sicurezza”, ha spiegato Roberta Castronuovo numero uno della Fim-Cisl dell’area metropolitana. “È ora che le aziende prendano consapevolezza del ruolo sociale che hanno”, conclude Paolo Da Lan, segretario Uilm-Uil di Bologna.

(Il Resto del Carlino)