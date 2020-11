CANALE, MANZIANA E BRACCIANO, GLI AGGIORNAMENTI DATI COVID-19

SINDACO BETTARELLI, CANALE MONTERANO:

Una brutta giornata per la situazione Coronavirus del comprensorio afferente alla nostra Asl, con 166 nuovi positivi.

Anche a Canale si registra un nuovo caso, che fa salire il numero dei positivi totale a 24.

A tutti i nostri concittadini malati il più grande augurio di una rapida guarigione.

SINDACO TONDINELLI, BRACCIANO:

Comunicazione del Sindaco Armando Tondinelli

Cari concittadini, la Asl ha comunicato 9 nuovi casi Covid-19 sul nostro territorio per un totale di 88 persone positive al Covid a Bracciano

SINDACO BRUNI, MANZIANA:

In base all’ultima informativa della Asl Roma 4, oggi a Manziana si contano un nuovo positivo e due Concittadini negativizzati al tampone per Covid-19.

Il nuovo caso, come d’abitudine raggiunto telefonicamente dal Sindaco Bruni che ha portato la solidarietà ed il supporto della comunità manzianese, al momento ha solo sintomi lievi della malattia ed ovviamente è posto in isolamento presso la propria abitazione.

Si specifica, inoltre, che un altro Concittadino non è più domiciliato nel nostro Comune e per questo non è più in elenco, facendo così scendere il totale dei positivi a quota 29.

Riepilogando la fotografia attuale del contagio in paese conta 27 persone in quarantena e 29 persone positive al virus in isolamento domiciliare.

Tra i positivi questa è l’incidenza per le varie fasce d’età indicate:

0-18 anni: 10 casi

19-35 anni: 6 casi

36-60 anni: 10 casi

over 60: 3 casi

