MANZIANA: UN CONCITTADINO NEGATIVIZZATO AL TAMPONE PER COVID-19

“Oggi il bollettino quotidiano della Asl ci ha finalmente strappato solamente un sorriso, grazie alla notizia di un nostro giovane concittadino negativizzato al tampone per Covid-19.

Ma, nonostante questo, tutti noi abbiamo trascorso questa giornata “sospesi”, in attesa delle decisioni che prenderà nelle prossime ore il Governo, di concerto con le Regioni.

Quando a luglio i canali informativi del Comune cercavano di tenere alta l’attenzione sull’emergenza sanitaria, in molti storcevano la bocca. Il malumore è andato crescendo quando, compattamente con le associazioni del territorio, avevamo deciso di non organizzare eventi per l’estate.

Eravamo preoccupati e affatto convinti che il peggio fosse passato.

Oggi ci troviamo qui ad aspettare di conoscere se quella che verrà annunciata nei prossimi giorni sarà una chiusura light o totale.

Non mi piace versare lacrime sul latte versato. Di solito non serve a nulla. Ma, in questo caso, invece, spero serva ad aprire gli occhi agli scettici: il Covid non è un problema di Manziana, neanche del Lazio, nemmeno dell’Italia o dell’Europa. Il Covid sta travolgendo e sconvolgendo il mondo in tutte le sue diverse sfaccettature, culturali, politiche e sociali.

E’ vero, non si muore solo di Covid. Ma quando le ambulanze non possono accedere al pronto soccorso e devono mettersi in fila è evidente che il problema non può e non deve essere sottovalutato o minimizzato.

Abbiamo perso un’occasione per affrontare al meglio questa terribile pagina della Storia mondiale, ma non abbiamo ancora perso la possibilità di farcela!

Impariamo ad apprezzare ciò che di bello la vita ci propone, facciamoci forti al cospetto delle onde giganti di questo mare in tempesta e soprattutto dimostriamoci una comunità solidale e coesa.

Sta per cominciare un altro capitolo di questa Storia di cui solo noi siamo i veri artefici ed autori. Forza Manziana! Facciamo tesoro di quanto accaduto e usciamo al meglio dai giorni che ci aspetteranno.”

Il Sindaco

Bruno Bruni

Si specifica che attualmente sono in quarantena 23 persone e che il totale dei positivi è sceso a quota 28.

Tra i positivi questa è l’incidenza per le varie fasce d’età indicate:

0-18 anni: 9 casi

19-35 anni: 5 casi

36-60 anni: 11 casi

over 60: 3 casi

(Ufficio stampa Comune di Manziana)