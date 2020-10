Manziana: la situazione del contagio, nota del Sindaco Bruno Bruni

SALE A 24 IL NUMERO DEI CONCITTADINI POSITIVI AL TAMPONE PER COVID-19

Ancora un’altra persona residente a Manziana è risultata positiva al tampone per Covid-19, portando il totale a quota 24 (di cui 1 ricoverato fuori dai confini territoriali della Asl).

Il caso odierno ha scoperto di essere positivo grazie allo screening con tampone effettuato sul posto di lavoro, non dimostrando particolari segni della malattia, se non un importante raffreddore.

“A questo nostro Concittadino alle prese in prima persona con il virus, come già ho avuto modo di dire telefonicamente, va la nostra vicinanza e il nostro aiuto. A tutti gli altri Concittadini, invece, chiedo di non ascoltare le “voci di paese”.

Il Sindaco NON “ha deciso di chiudere Manziana”. Le decisioni, soprattutto quelle che riguardano la salute pubblica, non si prendono per istinto e per sentito dire ma devono essere ben ponderate: Manziana non è stata dichiarata zona rossa a primavera quando avevamo un potenziale vasto focolaio in casa e non lo sarà oggi se i numeri e le modalità con cui stanno maturando continueranno ad essere quelle che stiamo vedendo.

Oggi abbiamo 24 positivi, (di cui fortunatamente solamente due ricoverati in ospedale) e 5 persone in quarantena. Questo significa che la situazione a livello locale, per quanto delicata, è sotto controllo. Se mai verrà presa una decisione come quella che alcuni, dimostrando poco senso civico, stanno diffondendo, vorrà dire che ci sarà un quadro della situazione che lo renderà necessario.

In questo momento ci sono già tante preoccupazioni e non è proprio il caso di giocare con la paura e i timori delle persone.

Tra i positivi questa è l’incidenza per le varie fasce d’età indicate:

0-18 anni: 8 casi

19-35 anni: 5 casi

36-60 anni: 7 casi

over 60: 4 casi

Facciamo tutti la nostra parte… io garantisco di fare la mia, sia come Cittadino che come Sindaco.”

Il Sindaco

Bruno Bruni