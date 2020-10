Formula 1 Imola 2020 biglietti, per le prove è quasi tutto esaurito

Pochi posti disponibili per libere e qualfiche. Restano le tribune centrali

Imola, 23 ottobre 2020 – Sono già diverse migliaia i biglietti venduti per il Gran premio di Formula 1 dell’Emilia-Romagna. Al momento, consultando la piantina del circuito sul sito Internet di Ticketone, si scopre che per la giornata di sabato 31 ottobre, quando sono in programma prove libere e qualifiche, restano a disposizione solo i tagliandi per le tre tribune centrali (220 euro, ridotto a 88 per gli under 14). Esaurite, invece, le otto tribune (da un migliaio di posti ciascuna) Tosa, Acque Minerali e Rivazza. Disponibilità maggiori, invece, per domenica 1° novembre, giorno della gara. Al momento, sempre secondo quanto si evince dal sito di Ticketone, le tribune esaurite sono alla Rivazza (una delle tre presenti) e alle Acque minerali (una su tre). I prezzi per il Gp vanno da 200 a 550 euro, ridotti under 14 da 80 a 220 euro. Come da ordinanza della Regione, consentito l’ingresso di 13.147 spettatori sia per la giornata del sabato che per quella della domenica .

Biglietti disponibili non solo online sul sito di Ticketone, ma fino a questa domenica anche alla biglietteria dell’Autodromo, nella sede di IF (Imola Faenza Tourism Company) in piazza Ayrton Senna. Orari: dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 17 il sabato e la domenica. Tutti coloro che acquisteranno i biglietti di qualunque tribuna, avranno a disposizione un maxischermo per seguire tutte le fasi della gara. Non è previsto l’acquisto in loco nella settimana del Gran premio. In ottemperanza alle disposizioni anti covid 19, l’accesso alla sede di IF sarà consentito in maniera contingentata. Inoltre, per le stesse prescrizioni, non saranno emessi biglietti cartacei in loco – i biglietti saranno inviati tramite mail in formato digitale. I biglietti sono nominativi, pertanto al momento dell’acquisto sarà necessario comunicare i dati personali e mail di recapito.

(Il Resto del Carlino)