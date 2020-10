Comunicato di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Roma 22/10/2020

CITTA’ METROPOLITANA ROMA, DEMOCRITO, ZOTTA “ENTRO NOVEMBRE 10 AULE NUOVE E TECNOLOGICHE”

“Nel pieno rispetto del cronoprogramma, proseguono i lavori al Liceo Scientifico “Democrito” di Casal Palocco per l’ampliamento di nuove 10 classi con il sistema della struttura leggera, che consentiranno alla scuola di avere più spazi disponibili per la didattica.

Sono state ultimate le opere strutturali per le fondazioni e gli allacci energetici e stiamo in questi giorni provvedendo al montaggio dei prefabbricati ad alta tecnologia che ospiteranno gli studenti. Un lavoro che ha visto sviluppare la migliore prestazione dei nostri uffici con una progettazione sostenibile e bioclimatica. Le pareti sono costruite per evitare dispersione di calore e surriscaldamento ed infine abbiamo adottato delle istallazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a basso consumo energetico.

Grazie alla sinergia con la scuola e il X Municipio siamo riusciti a risolvere un problema in un quadrante strategico, che richiede attenzione per l’aumento della popolazione scolastica.

Il manufatto è il primo di una serie di interventi. L’altro riguarda le 30 aule e palestra Liceo Classico “Catullo” di Monterotondo, per il quale è in fase di aggiudicazione in questi giorni la gara di appalto a fronte delle offerte ricevute.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Roma 22/10/2020