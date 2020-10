Manziana, 20 Ottobre 2020: ALTRI 4 CONCITTADINI SONO RISULTATI POSITIVI AL COVID-19

Come da informativa ricevuta dalla Asl, sono ad informarvi che il numero dei positivi nel nostro paese è salito a quota 21: infatti altri quattro nostri Concittadini sono risultati positivi al Covid-19 ma fortunatamente asintomatici. A loro ed in generale a tutti coloro che in questo momento sono alle prese con il Covid 19 va il nostro calore e l’augurio di uscire presto da questa situazione non semplice.

Ve lo avevo annunciato e come avete potuto constatare in questi ultimi giorni, il numero dei positivi è costantemente in salita. Molti si staranno chiedendo: ma come è possibile?

Provo a spiegarvelo con trasparenza: rispetto alla scorsa primavera, quando il virus è piombato improvvisamente nelle nostre vite, attualmente possiamo contare su una importante rete di tracciamento e prevenzione messa in campo dalla Asl Roma 4. A questo proposito lasciatemi nuovamente ringraziare il Direttore della Asl Roma 4 Quintavalle, le dottoresse Matera e Ursino e in generale tutto il personale medico e sanitario instancabilmente impegnato in prima linea in questa lunga emergenza.

I tamponi attualmente vengono effettuati laddove necessario e, in caso di soggetto positivo, la rete di contatti stretti non viene immediatamente testata. Si aspetta infatti qualche giorno per vedere se la malattia si è davvero sviluppata. Infatti effettuare un tampone nell’immediato potrebbe dare risultati non rispondenti al vero visto che il contagio ha bisogno di tempi di incubazione. E’ per questo che lentamente ma inesorabilmente vedete crescere il totale dei positivi.

Vi dico questo per rassicurarvi, ribadendo la necessità di imparare a convivere con il virus, facendolo con scrupolosa attenzione e con intelligenza: abbiamo dalla nostra la possibilità di agire in anticipo rispetto a qualche mese fa. Non sprechiamola. L’ultimo DPCM e l’istituzione del coprifuoco in Lombardia sono segnali di un inasprimento delle misure anti contagio: fare in modo che la situazione non degeneri, ve lo dico onestamente, spetta ad ognuno di noi.

Impegniamoci seriamente per tutelare chi è positivo al Covid-19, chi è affetto da altre malattie e deve continuare ad avere il diritto di curarsi e il nostro tessuto sociale ed economico che non potrebbe sostenere un altro stop forzato come avvenuto in primavera. Non stiamo parlando di qualcosa di astratto ma delle vite di tutti noi. Aiutiamoci ad aiutare. Forza Manziana!

Il Sindaco

Bruno Bruni

Per completa informazione si specifica inoltre che a Manziana sono 12 le persone in quarantena.

Tra i positivi questa è l’incidenza per le varie fasce d’età indicate:

0-18 anni: 7 casi

19-35 anni: 3 casi

36-60 anni: 7 casi

over 60: 4 casi