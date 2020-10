Bruno Bruni, Sindaco di Manziana: «INSIEME INVERTIAMO LA ROTTA!»

“Un mese fa i nostri ragazzi tornavano finalmente in classe dopo lo stop improvviso della scorsa primavera dovuto al lockdown: tante preoccupazioni, molte cose da fare e il forte desiderio dei bambini e dei ragazzi di ritrovare amici, insegnanti ed abitudini di un tempo.

In questi giorni nel nostro piccolo a Manziana abbiamo potuto sperimentare nella pratica una parte delle criticità che tutti noi avevamo immaginato potessero verificarsi prima dell’avvio dell’anno scolastico: nuove modalità di accesso, il rispetto delle misure anti contagio e tre casi di positività a scuola, uno alle medie e due alle elementari, in questo caso con la messa in quarantena di due classi. Non è e non sarà un anno scolastico “normale” ma questo lo sapevamo tutti, è inutile nasconderlo.

In considerazione di ciò voglio ringraziare tutti quei genitori che in questi giorni con forte senso civico hanno deciso di collaborare attivamente con le Istituzioni, segnalando criticità e mettendosi a disposizione: da questa emergenza sanitaria globale, è ormai quasi ridondante dirlo, si esce con l’aiuto e la collaborazione di tutti.

A livello nazionale la situazione complessiva dei contagi non è affatto positiva ed a livello regionale non è certo migliore: in un mese il numero dei positivi nel Lazio è più che raddoppiato ma quello che spaventa di più sono i dati relativi alle ospedalizzazioni.

Dal 14 settembre ad oggi i ricoveri per Covid 19 sono passati da 410 a 937 (più che raddoppiati), quelli in terapia intensiva da 17 ad 85 (quintuplicati!) e i deceduti purtroppo sono stati 109 in un mese.

E’ quindi chiaro a tutti che la rotta intrapresa deve essere cambiata o comunque sia che la velocità di navigazione deve essere il più possibile rallentata.

Da parte nostra come Amministrazione abbiamo intensificato i controlli, ma non ci sono multe e controlli che reggono se non c’è la convinzione che è necessario agire uniti remando tutti nella stessa direzione.

Oggi il numero dei positivi nel nostro paese è arrivato ad 11 casi ma, come già anticipato, potrebbe salire ulteriormente: dovrebbero infatti arrivare i risultati di alcuni tamponi. Qualunque sia il loro risultato, agiamo sempre con attenzione in qualsiasi contesto ci troviamo, che sia a lavoro o a scuola o per le vie del paese o anche a casa.

Tra i nostri positivi fortunatamente molti sono o asintomatici o comunque manifestano pochi sintomi della malattia ma tra di loro purtroppo c’è anche una persona ricoverata e in condizioni serie: in questo contesto chi si sente più sicuro o fisicamente più in salute è evidente che abbia il dovere di proteggere i concittadini più fragili.

Non è una questione di DPCM, ordinanze e multe: è una questione di umanità.

Confido nel senso di comunità che ci contraddistingue: ancora una volta, Forza Manziana!”Bruno

16 Ottobre 2020

Il Sindaco

Bruno Bruni