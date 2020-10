Festa del Cinema di Roma, biglietti on line e termoscanner

L’imperativo per la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma – dal 15 al 25 ottobre – è la sicurezza.

E per evitare file e assembramenti i biglietti per l’Auditorium si comprano, da oggi, esclusivamente online sul sito www.ticketone.it. Solo al Teatro Palladium i biglietti si potranno acquistare anche presso la biglietteria del teatro, la sera dell’evento.

Oltre all’obbligo di mascherina e termoscanner all’ingresso, per evitare assembramenti il pubblico sarà invitato a presentarsi alle proiezioni con congruo anticipo, in sala non saranno previste sedute contigue per i congiunti, non sarà possibile lo scambio di posto e il consumo di cibi e di bevande. Per garantire il tracciamento elettronico, il biglietto, l’accredito o la prenotazione andranno esibiti all’ingresso delle sale e degli spazi della Festa. E per vedere dal vivo il red carpet servirà semplicemente prenotare la propria postazione sul sito web o sull’App della Festa, accedere alla Cavea superiore dell’Auditorium e occupare i posti contrassegnati.

Il 12 è iniziato, alla Casa del Cinema, un “assaggio” di festival: una rassegna di cinque film in anteprima, fino a mercoledì 14.

Il primo appuntamento il 12 alle 18 con il docu-film biografico “Era la più bella di tutti noi – Le molte vite di Veronica Lazar” di Leonardo Celi e Roberto Savoca. Il film sarà visibile in replica il 18 ottobre al Teatro Palladium alle ore 20 e il 20 ottobre al Maxxi alle ore 16. Sempre oggi ore 21 “Earthling: Terrestre” di Gianluca Cerasola, primo documentario cinematografico-spaziale in esclusiva mondiale che racconta, con la voce di Maria Grazia Cucinotta, la vita, lo spazio, l’arte e i record dell’astronauta Luca Parmitano. Il film sarà visibile in replica il 21 ottobre al Maxxi alle ore 16 e il 23 ottobre al Teatro Palladium alle ore 20.

Il 13 ottobre alle ore 18 è stata la la volta de “L’amore non si sa” di Marcello Di Noto: il regista racconta la storia di Denis, musicista e donnaiolo, che lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita. Il film sarà visibile in replica il 19 ottobre presso il Teatro Palladium alle ore 20 e il 22 ottobre al Maxxi alle ore 16. Stesso giorno, ore 21 toccherà a Porto Rubino – Storie, canzoni e lupi di mare di Fabrizio Fichera, che porta sul grande schermo il viaggio che Renzo decide di intraprendere costeggiando la Puglia a bordo del suo gozzo, alla ricerca del pericoloso mostro marino, divoratore del mare. Durante la navigazione verrà aiutato da marinai speciali e gente di mare: tra gli altri, Giuliano Sangiorgi, Antonio Diodato, Paola Turci, Vasco Brondi, Noemi, Bugo e Gino Castaldo. L’obiettivo è quello di arrivare sano e salvo a Taranto. Il film sarà visibile in replica il 16 ottobre al Maxxi alle ore 16.

Mercoledì 14 ottobre alle 21, la Casa del Cinema ha ospitato “Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Un viaggio visionario, l’ascesa e il declino dell’Italia del clubbing, raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno. Quattro generazioni che vogliono essere “messe in lista” per entrare in questi luoghi di aggregazione e di perdizione, dove non conta che cosa fai di giorno, ma solo chi interpreti durante la notte. Quarant’anni in cui la discoteca ha prodotto cultura, arte, musica e moda. Il film sarà visibile in replica il 25 ottobre al Maxxi alle ore 15:30.

(La Repubblica)