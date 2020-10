E’ morta Jole Santelli, governatrice della Calabria

È morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

L’ex deputata aveva 51 anni e lottava da tempo contro un cancro.

Le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore. Si trovava nella sua casa di Cosenza quando ha perso la vita.

A trovarla sarebbe stata la sorella che si è recata a casa della presidente come faceva spesso. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio a provocare il decesso della Santelli che avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 28 dicembre.

Inutili i tentativi di soccorso degli operatori del 118, giunti poco dopo nell’abitazione di Cosenza.

Santelli, esponente di Forza Italia sin dal 1994, era stata eletta presidente della Calabria nel febbraio scorso a capo di una coalizione di centrodestra. Era la prima donna presidente della Regione Calabria. Il 26 gennaio scorso aveva vinto le elezioni regionali con il 55,3% delle preferenze contro Filippo Callipo del Pd (30,2%). La Santelli era stata proclamata il 15 febbraio.

Durante la campagna elettorale Santelli aveva parlato anche della sua battaglia contro la malattia, rivelando di non aver avuto paura, “neanche un po’”. “Quando hai sulle spalle la responsabilità di un’intera regione, la paura non te la puoi permettere. Come non puoi permetterti di stare chiusa in casa. La politica regionale si fa andando in Regione, non stando a casa. E io, infatti, sono stata là, alla mia scrivania”, aveva detto la Santelli.

“La governatrice della Calabria Jole Santelli è morta questa notte. Sono addolorato, eravamo amici da una vita”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. “Iole Santelli è stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole”, ha aggiunto.

Nella sua lunga carriera politica Jole Santelli è stata sottosegretaria al ministero della Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi, oltre a sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel governo Letta.

– – – – – – – –

Jole Santelli “lascia un vuoto incolmabile”,

la reazione di Berlusconi e dei politici alla tragica scomparsa della governatrice

Il leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi esprime il suo dolore in un post su Facebook: “Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime. Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili. Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. Come pochi altri aveva saputo mettere nell’impegno politico generosità, intelligenza, cultura, aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al Governo, in Forza Italia, fino all’ultima bella battaglia che l’aveva portata alla Presidenza della sua Regione. Jole rappresentava la speranza del riscatto di una terra che amava appassionatamente, l’idea di un Mezzogiorno che ha in sé stesso la dignità e la forza di essere protagonista del futuro, di guardare all’Europa e al mondo. Ai suoi cari, a tutti coloro che l’hanno conosciuta, stimata, amata voglio esprimere il mio cordoglio più sentito e più profondo. Il loro dolore è anche il mio”.

(Il Riformista)