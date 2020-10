Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo

Uno dei manifestanti si è rifiutato di indossare la mascherina ed è stato portato via dalle forze dell’ordine fra urla, insulti e spinte. Poi rilasciato: “Ma la multa non la pago”

Il primo fermo No mask è delle 14,55, un 35enne romano che tiene la mascherina alla gola e rifiuta di dare i documenti all’ufficiale di polizia. Sbraita per venti minuti di anidride carbonica ingoiata fino a quando un cordone di poliziotti lo spinge verso il cellulare al lato di piazza San Giovanni e lo porta via tra urla di “venduti” e “libertà”. Quindi viene rilasciato e orgogliosamente dichiara: “Io la multa non la pago”. Alcuni rivoluzionari del popolo, così si chiamano, tolgono il dispositivo e fanno un accenno di carica, che termina come mezz’ora prima: insulti ai fotografi e spinte alle telecamere.

Ci sono meno di duemila persone in piazza San Giovanni a Roma, bandiere italiane, striscioni per la cura Di Bella. Dal palco si continua a chiedere di rispettare il distanziamento e di tenere la mascherina alzata: “Non siamo no vax, ma durante la pandemia il patrimonio dei più ricchi è aumentato di un quarto”. Si attendono la deputata negazionista Sara Cunial e Rosita Celentano, mentre alla fine si è sottratto Enrico Montesano.

Negazionisti, uomo fermato dalle forze dell’ordine: tensione a San Giovanni

“Questa non e’ una manifestazione Si Mask o No Mask” urlano dall’altoparlante. “Non indosso la mascherina perche’ e’ sinonimo di sudditanza. La mia unica paura è la perdita della libertà”, dichiara ai giornalisti uno dei manifestanti senza alcuna intenzione di indossare il dispositivo di protezione. “Non si puo’ accettare che si combatta la pandemia in maniera diversa in ogni luogo d’Italia – ha detto un altro manifestante – ad oggi non c’e’ un protocollo unico, dobbiamo dare una sanita’ uguale per tutti, da Milano fino a Canicatti'”. “Sono qui oggi contro quelli che ci vogliono sudditi e ci impongono quelli che dobbiamo fare – spiega una donna – ci hanno tolto la sovranià’ popolare. Vogliono che ci vacciniamo tutti, sono preoccupata”. Un’altra manifestante invita alla disobbedienza per le mascherine: “Che mi multassero pure, che cosa ci potranno mai fare?”.

