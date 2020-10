Contagio Covid in Italia: confronto fra il 23 Marzo e l’8 Ottobre 2020

La situazione appare più rassicurante oggi rispetto a marzo: evidentemente siamo riusciti a fronteggiare l’epidemia in maniera adeguata, specialmente se ci si confronta con quanto avvenuto in altri Paesi.

Ci auguriamo che tutti abbiamo capito la lezione, anche se ci sono ancora scriteriati, fra cui responsabili politici e di alcuni organi di informazione, che non si capisce se per ignoranza crassa o per ignobile calcolo politico predicano il contrario.

Tutti gli esperti concordano sulla necessità di fronteggiare la seconda ondata, o quella che pare la seconda ondata, in maniera responsabile.

Lo stesso Presidente della repubblica ha lanciato uh monito in tal senso

Ci auguriamo che la manifestazione odierna dei fantomatici “no mask” si svolga rispettando le regole, e specialmente la salute del prossimo; ma non ci crediamo molto: per questo auspichiamo che le forze dell’ordine si comportino con il massimo rigore, come annunciato e assicurato.