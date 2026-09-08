Scuole, 20 milioni di euro per il raffrescamento. L’Assessore Vignaroli: “Un’opportunità da cogliere”

Comunicato stampa

Domande dal 7 all’11 settembre. Ottime notizie per le scuole statali del territorio.

CERVETERI – Un’opportunità importante per migliorare il comfort degli ambienti scolastici arriva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha stanziato 20 milioni di euro per interventi di raffrescamento e miglioramento del comfort microclimatico nelle scuole statali.

Possono partecipare le istituzioni scolastiche statali, con una sola richiesta di contributo per ciascun istituto. Gli interventi devono riguardare edifici scolastici pubblici non di nuova costruzione e che non siano stati interessati, nei cinque anni precedenti, da interventi di efficientamento energetico. Sono esclusi gli ambienti già dotati di impianti per il trattamento dell’aria.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 14.00 di venerdì 11 settembre 2026 e le risorse saranno assegnate con una procedura a sportello, seguendo l’ordine di arrivo delle domande.

“Si tratta di un’opportunità concreta per le nostre scuole – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Cerveteri Romina Vignaroli– e per questo sono certa che gli istituti scolastici del territorio verificheranno la possibilità di partecipare. Il benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico passa anche dalla qualità degli ambienti nei quali ogni giorno si svolgono le attività didattiche”.

“La scadenza è molto ravvicinata e, considerando che i finanziamenti vengono assegnati in ordine cronologico, è importante partecipare. Come Amministrazione continueremo a prestare la massima attenzione a tutte le opportunità che possano contribuire a migliorare le nostre scuole”, conclude la Vignaroli.

Tutte le informazioni sui requisiti, sulle modalità di partecipazione e sulla presentazione delle candidature sono disponibili nell’Avviso n. 63557 del 4 settembre 2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito.