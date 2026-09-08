Vicarello, ancora un sold-out per “Musica a Casa di Ledo”: il pubblico premia la cultura nei luoghi del Parco

Comunicato stampa

Ancora un successo oltre ogni aspettativa per le iniziative promosse nell’ambito del progetto “Estate #ViviParchiDelLazio”. Sabato scorso, a Vicarello, l’appuntamento con la musica a “Casa di Ledo”, nell’area archeologica di Vicarello, ha fatto registrare il sold-out, con tutti i posti disponibili occupati.

Un risultato che conferma il forte interesse del pubblico per una proposta capace di unire cultura, musica, storia, territorio e valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

E il calendario degli appuntamenti prosegue. Domenica 13 settembre è infatti previsto un nuovo appuntamento dedicato alla musica etnica e folk, ancora una volta nella suggestiva cornice di Casa di Ledo a Vicarello. Una serata pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta di sonorità, culture e tradizioni musicali, in un contesto di particolare valore paesaggistico e storico.

«Quello che sta accadendo in queste settimane va ben oltre le più rosee previsioni – sottolinea il Commissario del Parco Naturale Bracciano-Martignano, Ivano Iacomelli –. Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, registriamo per la seconda settimana consecutiva una partecipazione straordinaria, con il tutto esaurito a Vicarello. Voglio complimentarmi con tutta la squadra organizzativa, con i professionisti, le associazioni e tutti coloro che stanno lavorando alla realizzazione di queste iniziative. È la dimostrazione che quando riusciamo a mettere insieme cultura, musica e valorizzazione del territorio, il pubblico risponde con entusiasmo».

«Il sold-out è certamente un motivo di soddisfazione, ma soprattutto rappresenta un segnale importante – aggiunge Iacomelli –. Significa che esiste una grande voglia di vivere i nostri territori, conoscere luoghi spesso poco conosciuti e farlo attraverso iniziative di qualità. Il Parco vuole continuare su questa strada, creando occasioni capaci di avvicinare cittadini e visitatori al patrimonio naturale, storico e culturale dell’area protetta».

L’appuntamento del 13 settembre si inserisce dunque in un percorso di valorizzazione che punta a trasformare i luoghi del Parco in autentici spazi di incontro e partecipazione, dove la cultura diventa anche strumento di conoscenza e promozione del territorio.

Una nuova serata di musica, dunque, per continuare a vivere il Parco e le sue straordinarie ricchezze.

Parco Naturale Bracciano-Martignano