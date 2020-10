Bracciano, il prof non vuole indossare la mascherina e il preside chiama i carabinieri

“No, la mascherina non la metto. Non intendo metterla”. Un prof del liceo scientifico statale “Vian” di Bracciano, mercoledì mattina, non avrebbe voluto sentire ragioni.

Stando a quanto ricostruito sinora dai carabinieri del posto, alla richiesta del dirigente scolastico di indossare il dispositivo di protezione, l’insegnante, un 49enne di Roma, si sarebbe rifiutato categoricamente. Erano circa le 10.30. Il prof. circolava nei corridoi con il volto scoperto. Poche ore prima della decisione del Consiglio dei ministri di estendere l’obbligo delle mascherine in tutti i luoghi aperti.

A quel punto il preside Danilo Vicca, arrivato a Bracciano l’1 settembre come reggente e che fino a quel momento non avrebbe avuto particolari contatti con l’insegnante ribelle né avuto con altri difficoltà simili, ha chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma della locale stazione sono intervenuti e, in base a quanto previsto dal Dpcm anti-Covid, hanno sanzionato per circa 280 euro il prof. Un negazionista? Sembra che fino a mercoledì e anche dopo il 49enne non abbia esternato all’interno del liceo delle posizioni contrarie a quanto previsto per contenere il virus. Ma la mascherina a quanto pare non voleva indossarla. Il preside Vicca non vuole rilasciare dichiarazioni.

La situazione è delicata, nelle scuole i prof sono le prime sentinelle anti-Covid e se qualcuno di loro rema in senso contrario è un problema notevole, senza contare che visto quanto accaduto c’è un’istruttoria già aperta e il Ministero dell’istruzione dovrà ora valutare eventuali provvedimenti a carico dell’insegnante sanzionato. E’ tutto accade in un Comune alle porte di roma dove martedì pomeriggio è risultato positivo anche il sindaco, Armando Tondinelli, di Fratelli d’Italia, e dove è stato necessario sanificare il municipio. Il prof anti-mask intanto continua il suo lavoro nel liceo “Vian”, ma ora con la mascherina regolarmente stretta sul volto.

(La Repubblica)