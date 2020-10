Ciclismo, Covid: annullata la Parigi-Roubaix

L’edizione 2020 della Parigi-Roubaix, in programma il 25 ottobre, è stata annullata a causa dell’epidemia di Coronavirus. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa ciclistica, l’ ASO. Il Covid-19 quindi ferma la ‘Regina delle Classiche’, che quest’anno avrebbe vissuto anche la prima edizione della prova femminile.

“Su richiesta dei prefetti e facendo seguito all’annuncio del ministro della salute Olivier Véran che ha inserito la zona di Lille in allerta massima, la 118 edizione della Parigi-Roubaix e la prima edizione della Parigi-Roubaix femminile che si sarebbero dovute svolgere il 25 ottobre prossimo non saranno organizzate -si legge nella nota-. Ringraziamo calorosamente le collettività e i partner della corsa che ci avevano seguito nel cambio di data, così come tutti coloro che, come noi, gioivano nel ritrovare la Regina delle Classiche anche in autunno. Diamo a tutti appuntamento all’11 aprile 2021 per celebrare nuovamente assieme il pavé del Nord, vero monumento della storia del ciclismo mondiale”.

Le classiche ciclistiche del Belgio, anzi fiamminghe, non sono in pericolo, a partire dalla Grand-Wevelgem di domenica prossima, Lo ha detto il Ceo dell’organizzazione ‘Flanders Classics’, Tomas Van der Spiegel: “Non c’è alcun motivo per vietare Giro delle Fiandre (in programma domenica 18 n.d.r.) e Gand -Wevelgem. Non vediamo perché queste corse dovrebbero essere annullate – ha aggiunto -. Da mesi lavoriamo con le autorità per organizzare tutto nel modo più sicuro possibile e ci siamo riusciti. Abbiamo attuato delle norme sanitarie efficaci e lo abbiamo già dimostrato mercoledì scorso con la Freccia del Brabante. Il pubblico? penso che la gente abbia già compreso il messaggio molto chiaramente”

(La Fepubblica)