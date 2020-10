Montesano benedice la ‘Marcia’ dei fascio-sovranisti e invita alla ‘disobbedienza civile’

L’attore che qualche giorno fa ha definito ‘dannose e inutili’ le mascherine obbligatorie all’aperto, oggi torna alla carica

Sebbene abbia specificato che non sarà presente fisicamente, Enrico Montesano, che già qualche giorno fa si era fatto notare per aver definito ‘dannose e inutili’ le mascherine obbligatorie, ha dato la sua benedizione alla ‘Marcia della Liberazione’ che metterà insieme sabato prossimo fascisti, negazionisti, sovranisti, no mask, no 5g, no vax e no euro.

Montesano ha dichiararo di condividere appieno i 10 ‘comandament’ della manifestazione e aggiunge:

“Se non riuscissimo a ottenere qualcosa con queste belle manifestazioni vuol dire che pacificamente dovremmo iniziare a fare un po’ di disobbedienza civile, pacifica senza molotov”.

(Globalist)