Coronavirus Roma, da Torpignattara al quartiere Trieste

La mappa del contagio quartiere per quartiere

Da Torpignattara al quartiere Trieste. Il testimone del contagio da Covid passa rapidamente da un quadrante all’altro della città e se due giorni fa la maglia nera con il maggior numero di positivi da Covid l’aveva Torpignattara oggi la situazione si è spostata. Come in un tabellone del Risiko lo scenario e la mappa del contagio cambia di ora in ora.

Così dalla periferia l’impennata di attuali casi passa al centro dove la zona di Roma più colpita risulta essere il quartiere Trieste.

I dati forniti dalla Sanità del Lazio preoccupano: 357 nuovi casi oggi nel Lazio, di cui 145 a Roma e 6 decessi, il dato più alto registrato nella nostra regione dall’inizio della pandemia. La geografia del coronavirus nella capitale ora segna una impennata nella strade intorno piazza Verbano e parco Nemorense e con un totale nel Municipio II di 630 i positivi. A questi vanno aggiunti i 147 contagiati nel quartiere Esquilino e il centro storico in senso stretto con 37 positivi.

Al confine col quartiere Trieste pesano anche i 132 positivi registrati al Nomentano per un totale nel V Municipio di 874 casi accertati dall’inizio della pandemia ad oggi. Una lettura dei dati va certamente fatta per non creare ghettizzazioni di sorta alla luce della densità di popolazione. Va da sé che i numeri dei contagiati crescono nelle aree maggiormente popolose e se la situazione sembra migliorare allontanandosi dal centro, Torre Angela (245 positivi) e Borghesiana (139), nel Municipio VI con i suoi 755 casi si torna a respirare una situazione di pericolo che appunto sembrava aver lasciato la periferia. Che aumenta passando al municipio VII con 913 casi, così distribuiti: a Don Bosco, 190 positivi registrati ad oggi, e 161 al Tuscolano. La conta degli abitanti va comunque tenuta sempre ben presente.

Il X municipio, noto per altri primati, non “vanta” quello da contagi: 541 in tutto guadagnandosi il terz’ultimo posto in classifica rispetto al terzo che aveva soltanto 4 giorni fa. Mutamenti veloci e riposizionamenti sel virus appunto.

Con meno casi in assoluto i municipi IV e VIII quattro e otto, rispettivamente con 393 e 354 casi. A Tor San Giovanni i positivi sono due, e a Tor Cervara e Grottarossa est tre.

(La Repubblica)