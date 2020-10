L’attacco di Michelle Obama: “Trump è razzista, negligente e non all’altezza dell’incarico”

L’ex first lady Michelle Obama sferra un attacco senza precedenti a Donald Trump colpevole, a suo avviso, di aver fatto sprofondare l’America nel “caos”. Un caos dal quale il Paese può riemergere solo affidandosi a Joe Biden, un leader di “esperienza che può iniziare a risolvere i problemi”.

In un video di 24 minuti, l’ex first lady si rivolge agli scettici: “Non sprecate i vostri voti, votate per Biden come se la vostra vita fosse in gioco”, è il suo messaggio. Di fronte alla sicurezza, alla calma e alla determinazione dell’ex first lady, i democratici sognano: dopo essere stati costretti a rinunciare a Michelle 2020, ora sperano in Michelle 2024. Oppure in Michelle alla Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg: rispecchia, è la convinzione di molti, in tutto e per tutto la descrizione della candidata ideale dipinta da Biden per la Corte. È una donna, è afroamericana ed è preparata.

Michelle al momento comunque resta alla larga dall’arena politica, lasciando spazio all’altra donna che sta diventando il volto e la speranza del partito: Kamala Harris, la candidata democratica alla vicepresidenza insieme a Biden attesa domani alla grande prova del dibattito contro Mike Pence. Per la senatrice si tratta della sfida più importante della sua carriera. E le attese sono elevatissime per “Momala”, com’è chiamata dai figliastri: aspettative che non intende deludere.

Ma in attesa del duello tv sono Michelle e il suo video, Closing Argument, a dominare il dibattito in rete e fuori. Sulla falsariga del suo intervento alla convention democratica ma in modo ancora più esplicito, l’ex first lady attacca Trump su tutti i fronti.

È “negligente” nella sua risposta al coronavirus, è un “commander in chief disperso in azione” che “continua a manipolare gli americani come se questa pandemia non fosse una minaccia reale”. Trump inoltre usa “tattiche razziste”, instillando paura nei confronti degli afroamericani con “un approccio moralmente sbagliato”.

Michelle, che è una delle donne più popolari ed amate d’America, ha detto che come afroamericana è preoccupata che il razzismo istituzionale “distruggerà questa nazione” se non sarà affrontato.

Ammettendo di aver esitato a diffondere il video, ma di essere stata alla fine convinta dal “dramma degli ultimi giorni che ha messo in evidenza la posta in gioco delle elezioni”, Michelle conclude con una stoccata finale: “Le politiche di un presidente sono il diretto riflesso dei suoi valori e lo stiamo vedendo con quello attuale, che ha devoluto la sua vita ad arricchirsi”. Da qui l’appello: andate a votare e fatelo per Biden.

(La Repubblica)