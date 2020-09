sparatoria sulla spiaggia tra i bagnanti: un ferito

Paura a Torvaianica, colpi di pistola tra i bagnanti in pieno giorno. Sono le 10.30 quando due uomini arrivano a bordo di una moto all’esterno dello stabilimento Bora Bora.

Uno di loro, volto coperto e pistola in pugno, si dirige sulla spiaggia. Cerca un cittadino di origine albanese che sta prendendo il sole. L’aggressore lo vede e spara due colpi, ferendolo alla spina dorsale.

Gli aggressori scappano, nascondendosi tra la folla. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, viene portato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. “È in pericolo di vita”, fanno sapere fonti sanitarie. Le pallottole l’hanno raggiunto alla spina dorsale. Appena arrivato in ospedale viene preso in carico dall’equipe di Neurochirurgia che poco prima delle 14 lo porta in sala operatoria per sottoporlo a un delicato intervento chirurgico per salvargli la vita.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Pomezia e dei colleghi di Torvaianica, che hanno ascoltato i primi testimoni e hanno immediatamente avviato le ricerche per rintracciare i due fuggitivi.

(La Repubblica)