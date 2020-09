Roma, un campione di surf sulle spiagge di Ladispoli

A Ladispoli per il World International Clean Up Day

Anche Roberto D’Amico, campione della Nazionale italiana, si è fatto promotore dell’iniziativa partecipando alla pulizia sull’arenile della città dove è cresciuto e ha iniziato a praticare lo sport

Anche un campione di surf sulle spiagge di Ladispoli per il World International Clean Up Day, la Giornata Internazionale dedicata all’ecologia, un’iniziativa mondiale che ha lo scopo di contrastare l’inquinamento con azioni concrete come le pulizie delle aree naturali e di creare consapevolezza, attraverso una mobilitazione online attraverso i social network.

Il primo World Clean Up si svolse nel 2018, e ogni anno la partecipazione aumenta sempre più, coinvolgendo grandi e piccini da tutte le aree del mondo. Anche Roberto D’Amico, campione della Nazionale di Surf italiana, si è fatto promotore dell’iniziativa partecipando al clean up delle spiagge di Ladispoli, città dove è cresciuto e dove è salito per la prima volta su una tavola da surf.

Da anni impegnato in prima linea contro l’inquinamento e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica, Roberto D’Amico ha lanciato in diverse occasioni beach cleaning che hanno radunato tanti amanti del surf e del mare, raccogliendo centinaia di sacchi della spazzatura.

(La Repubblica)