NaturArte a Trevignano, Sabato 19 settembre dalle 15 alle 19

🌿🧡NaturArte è l’evento green che aspettavi, pensato come un viaggio alla scoperta di se stessi in completa armonia con la Natura.

Riflettiamo insieme su come costruire una relazione più rispettosa con la Terra e tutti i suoi elementi, imparando a condividerli in maniera sostenibile.

“Vivere insieme nel mondo significa essenzialmente che esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono intorno” (Hannah Arendt)

✨Immersi in un contesto suggestivo, in compagnia di produttori locali, artisti ed artigiani, iniziamo un percorso che tra musica, arte, giochi e mercatini bio, ci consentirà di vivere appieno l’atmosfera di questa giornata insieme: il lago e la natura incontaminata ci accompagneranno in questa prima esperienza fuori dal comune.

‼️L’iniziativa è organizzata secondo le disposizioni anti-covid -19 previste dalla normativa vigente: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

whatsapp al numero 3928349063

oppure email naturartrev@gmail.com

con obbligo di conferma

💡PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Luogo: Bee Kind, Via Settevene Palo 78 – Trevignano Romano

♻️Ore 15: Caccia al rifiuto- Giocando si impara!

Laboratorio interattivo Gravity Challenge per bambini e proiezione di un corto animato volto alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale. A cura di Ariadne Rossetti, psicologa per la famiglia e Silvio Catarci, presidente dell’associazione Gravity Experience.

Prenotazione obbligatoria: laboratorio a numero chiuso.

🌱Ore 16: Appuntamento con le naturopate Francesca Stefanutti e Claudia Casetti su “Come rinforzare le difese immunitarie per l’inverno: naturopatia per adulti e bambini.” Introduzione al mondo della naturopatia attraverso le arti naturali, la floriterapia e l’aromaterapia con gli oli essenziali. Un momento per educarsi ad uno stile di vita tra benessere e natura per prendersi cura di sé e del proprio ambiente.

🌸Ore 17: Cosmesi Naturale fai da te

Laboratorio dimostrativo per tutti coloro che, pur non essendosi mai approcciati al mondo della cosmesi naturale, tengono al proprio benessere e vogliono curare e coccolare il proprio corpo con materie prime sicure e nel rispetto dell’ambiente, spendento meno tempo e denaro. A cura di Ivana Tripodi

🧘🏼‍♀️Ore 18: Yoga al tramonto- Introduzione alla pratica Yoga a cura di Donata Canosa, insegnante esperta, sessione aperta a tutti e per tutte le età. Consigliato abbigliamento comodo, un tappetino e un pareo per coprirsi per il rilassamento finale. La pratica è aperta anche a chi non ha mai praticato.

🎨🎼Ore 19: Incontri d’arte

Esposizione delle opere di Gabriele Rossetti e Chiara Fabbri, che esporranno i loro lavori per entrare nel vivo del tema naturale proposto, e in extempore metteranno su tela i loro vissuti.

Accompagneranno gli artisti nelle loro opere, le letture evocative di Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni.

Musica live con Luca Gallamini e Paolo Di Marco.

***

💆🏼Per chi vorrà cogliere l’occasione, prevista la presenza di operatori olistici riconosciuti per usufruire dei seguenti trattamenti

“Tuina”, massaggio tradizionale della medicina cinese

“Shiatsu”, pratica manuale manipolatoria giapponese che stimola un processo di autoguarigione.

***

Per ogni laboratorio o dimostrazione proposta, si troverà una postazione dove sarà possibile non solo visionare tutti i prodotti ma anche acquistarli a prezzo ridotto.

🍷🍯Grazie alla presenza dei produttori locali De.Co. di Trevignano Romano, sarà possibile degustare ed acquistare i prodotti delle aziende agricole del circondario. La quota di ingresso, comprende una degustazione con prodotti De.Co.