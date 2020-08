Coronavirus, Briatore dimesso e a casa Santanchè per la quarantena

“Sto bene”. Il post per il figlio: “14 giorni passano veloci”

“Non avvicinatevi, o vi attacco tutto”. Flavio Briatore è di buon umore nonostante il Covid e scherza con i giornalisti scendendo dall’auto che lo ha portato dal San Raffaele al cancello di casa Santanchè. Indossa una mascherina Ffp2 e impugna indefesso lo smartphone per “contro-filmare” l’assedio dei media. L’attesa si è creata fin da ieri, quando l’ospedale milanese dove è stato ricoverato lunedì scorso, – sostiene, per una prostatite – ha fatto sapere che oggi il patron del Billionaire sarebbe stato dimesso perché in buone condizioni e per proseguire quindi la quarantena nelle quattro mura domestiche. In realtà si tratta di un’intera ala della villa a tre piani della senatrice di Fratelli d’Italia, l’amica di sempre che lo ha accolto. Briatore dovrà infatti trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo.

Solo qualche settimana fa Briatore postava sui social network i video-selfie per ridimensionare la pandemia. Oggi, nonostante il contagio certificato da tamponi e cure ospedaliere, lo fa con l’isolamento. Una coerenza espressa soprattutto su Instagram: “14 giorni passano veloci…”, ha scritto commentando una foto che lo ritrae in posa con il figlio Falco Nathan.

Nei giorni immediatamente precedenti l’annuncio della sua positività, Briatore era stato fotografato con Silvio Berlusconi e dal suo locale era passato l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato anche lui positivo al coronavirus. Intanto la procura di Tempio Pausania indaga sui contagi nei locali della movida vip in Costa Smeralda dove si sono registrati focolai di Covid, compreso il Billionaire con 58 positivi, oltre ai resort in Gallura. I magistrati hanno aperto un fascicolo d’inchiesta che per ora non vede nessun indagato e nessuna ipotesi di reato.

“Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”, aveva detto Briatore a La Stampa.

Nei giorni immediatamente precedenti l’annuncio della sua positività, era stato fotografato con Silvio Berlusconi e dal suo locale era passato l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato anche lui positivo al coronavirus. Ma in tempi non sospetti, lo stesso Briatore si era scagliato contro i virologi accusandoli di aver alimentato paure e allarmismo

(La Repubblica)