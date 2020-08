ASL ROMA 4: Continua l’attività dei tamponi al Porto di Civitavecchia

Continua l’attività dei tamponi al Porto di Civitavecchia. La direzione aziendale esprime il suo profondo ringraziamento al personale che sta facendo turni lavorativi massacranti per la sicurezza di tutti noi. Si ringrazia l’autorità portuale per aver concesso lo spazio di un grande parcheggio dove far defluire le auto che sbarcano dalle navi, e per il supporto logistico.

È stata attivata una convenzione tra ASL Roma 4 e Ares 118 per intensificare l’attività dei tamponi. Sono al momento presenti 6 postazioni drive in.

Chiediamo a tutti i cittadini di avere pazienza per le code e l’attesa, stiamo facendo tutto il possibile per snellire le procedure, i tamponi che si stanno effettuando sono quelli in modalità rapida, che permettono all’utenza di avere il risultato in 30 minuti.

Grazie alle forze dell’ordine, alla protezione civile, carabinieri, finanza e polizia di Stato per il loro esemplare comportamento.

Grazie al sindaco di Civitavecchia per la collaborazione. Oggi c’è stata una riunione in porto con tutte le figure interessate per l’organizzazione logistica.

24 Agosto 2020