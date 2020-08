Coronavirus, Ventotene vieta le gite di un giorno sull’isola

Fino al 21 settembre il primo cittadino ha vietato sia ai singoli che ai gruppi “di accedere per ragioni di turismo sull’isola per una sola giornata”

Vietate fino al 21 settembre le gite di un giorno a Ventotene. Per prevenire eventuali contagi da coronavirus, il sindaco Gerardo Santomauro ha dato un ulteriore giro di vite al turismo sull’isola culla dell’europeismo. Durante il lockdown sulle Ponziane era stata paventata subito l’ipotesi di impedire quest’anno il cosiddetto mordi e fuggi. Poi, iniziata la stagione balneare, a Ponza i problemi sono stati enormi, tra assembramenti e sgregolatezze ad opera di giovanissimi, mentre a Ventotene le regole anti-Covid sono state piuttosto rigide.

Il primo cittadino ha deciso però, in via preventiva, di inasprirle ulteriormente, considerando che proprio a Ventotene in agosto e a settembre da sempre si registra il maggiore afflusso di vacanzieri, “con particolare percentuale relativa a persone singole e/o gruppi organizzati”, che “accedono sull’isola per una sola giornata”. Secondo il sindaco Santomauro, ciò comporta enormi difficoltà nella gestione del distanziamento sociale previsto dalla normativa nazionale, regionale e dalla altre autorità competenti in materia sanitaria. Essendosi, a causa soprattutto dell’erosione, ridotti notevolmente gli spazi utili per la balneazione e spuntando così fuori problemi di affollamento delle spiagge, fino al 21 settembre il primo cittadino ha vietato sia ai singoli che ai gruppi “di accedere per ragioni di turismo sull’isola di Ventotene per una sola giornata”.

(La Repubblica)