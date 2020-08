Minacce di morte al consigliere Marco Tellaroli: la solidarietà de L’agone

L’agone esprime profonda solidarietà a Marco Tellaroli, esponente del M5S di Bracciano, consigliere comunale di opposizione e recentemente anche consigliere metropolitano, oggetto di gravissime inaudite minacce di morte.

“Dica al consigliere Marco Tellaroli che si doveva fare i cazzi propri. Ora gliela facciamo pagare. Lo stiamo venendo a prendere”:

è uno dei messaggi indirizzati a Tellaroli attraverso i social, da un personaggio che sembrerebbe essere un componente della famiglia Casamonica. A questi si sono aggiunti messaggi sms dello stesso tono:

“Consigliere, pronto a morire?”.

Tellaroli si è distinto per una lotta aperta e netta contro ogni forma di illegalità, sollevando rilievi e chiedendo chiarimenti su appalti e lottizzazioni nel Comune di Bracciano e lamentando assenza di trasparenza negli atti, rivolgendosi anche alla magistratura di Civitavecchia che di fatto ha avviato diverse indagini.

Indipendentemente da ogni considerazione di merito sull’operato di Marco, non è assolutamente concepibile che un esponente delle istituzioni venga intimidito in qualsiasi modo per le proprie attività istituzionali, ma se si arriva alle minacce di morte si è superato ogni limite.

Se poi ciò accade per cercare di fermare in qualche modo iniziative volte alla affermazione della legalità, si scivola su un terreno pericolosissimo, si tenta di instaurare un clima che va stroncato nella maniera più decisa.

Marco, ti siamo vicini sul piano umano e per il valore della battaglia che stai conducendo, e continueremo ad esserlo in ogni momento, certi che non ti fermerai

Dirigenza e redazione de L’agone