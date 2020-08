Bracciano piazza IV Novembre, posti contingentati, gratuiti e su prenotazione, nell’estate del Covid così si canta, si sogna e si ride nelle serate d’Agosto.

Nonostante l’emergenza Covid ancora in atto, sono vari ed eterogenei gli spettacoli organizzati dall’Amministrazione Comunale di Bracciano per il mese di agosto. L’assessore alla cultura, Claudia Marini, assicura che “tutti gli eventi si svolgeranno nel massimo rispetto delle misure anticovid”. Come sia stato possibile conciliare la voglia di spettacolo e le difficoltà finanziarie che le Amministrazioni vivono in questo periodo ce lo ha spiegato, il direttore artistico, Antonio Piazzolla: “Gli stessi artisti, dopo un lungo periodo di stop, stanno venendo incontro in ogni modo agli organizzatori; noi poi volevamo dare, anche ai tanti turisti presenti a Bracciano, delle belle serate di evasione ed intrattenimento, dopo un lungo periodo di isolamento. L’emergenza Covid ha imposto al settore dello spettacolo molti vincoli e norme, noi abbiamo dovuto rivedere un cartellone pronto da marzo”. Primo grande appuntamento, sabato 8 agosto alle 21.00, con “Gran Galà della Canzone Romana”, quando la voce eclettica, viva e coinvolgente dell’attrice e cantante romana, Elena Bonelli tornerà ad emozionare il pubblico di Bracciano, con un concerto dedicato alla canzone popolare romana. Si ride poi domenica 9 con il varietà “La magia della prima serata”, serata amarcord anni Sessanta con Edoardo Vianello a Ferragosto. Cambio di note con il Jazz Festival venerdì 21, per passare a ritmi partenopei la sera successiva, grazie al tributo a Renzo Arbore dell’Orchestra Italiana. Venerdì 28 sarà la volta di una suadente serata musicale al femminile animata da “Le cantautrice”, Mariella Nava, Grazia di Michele e Rosanna Casale. Momenti di sogni, ricordi e suggestioni infine sabato 29 con l’evento MUSICA DA FILM, quando l’Orchestra in Villa farà risuonare le musiche di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov e Nino Rota. Le serate, gratuite, avranno luogo in piazza IV Novembre, dove si prevedono circa 250 posti a sedere; si consiglia la prenotazione chiamando lo 06-99816262 o presso il punto di informazione turistica, in piazza del Comune, prenotando sarà bene dire se gli accompagnatori siano congiunti o meno, per organizzare il distanziamento dei posti; il flusso degli spettatori sarà regolato da apposito personale secondo entrate ed uscite dedicate.

Cinzia Orlandi