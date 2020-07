Esce “Con preghiera di pubblicazione” di Massimiliano Morelli

Con preghiera di pubblicazione, un manuale… infarcito di errori

Esce in libreria “Con preghiera di pubblicazione” (con doveroso doppio errore sulla copertina), scritto dal giornalista romano Massimiliano Morelli per la casa editrice EtroMirroR.Si tratta di un manuale scritto in maniera veloce e brillante, dove vengono annoverati errori e svarioni d’ogni tipo di quel nuovo tipo di comunicazione innescato negli ultimi anni, quello dei social, ma soprattutto quello del “facciamo in fretta, che dobbiamo arrivare prima degli altri”. Così, appurato sempre più che la fretta è cattiva consigliera e crea più sconquassi di Carlo in Francia, ecco un manuale a uso e consumo del comunicatore che dovrebbe cercare di evitare gli errori descritti nel manuale, dall’abuso della d eufonica alla doppia negazione, dal congiuntivo questo sconosciuto allo scambio di vocali e luoghi.. Il libro è acquistabile su tutti gli store online a partire da agosto. Al momento è possibile la prevendita fino e non oltre il 27 luglio. Il costo è di euro 8 euro comprese spese di spedizione. Arriverà con il corriere Gls direttamente a casa, in una decina di giorni lavorativi. Ma molti, invece di decina scrivono ancora diecina,,,