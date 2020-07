A Bracciano, “SolidaMusic” riuniti contro il virus

SolidaMusic 2020

L’Associazione Culturale “Generazione Musica”, con sede a Bracciano, presenta “SolidarMusic”, un format musicale a disposizione di Istituzioni e Associazioni di volontariato al fine di realizzare eventi a scopo benefico. A causa della crisi dovuta al coronavirus che a messo a dura prova la situazione di alcune famiglie, i membri dell’Associazione si sono uniti, per dare avvio a questa iniziativa e aiutare chi è in difficoltà. “Generazione Musica” sono anni ormai che da luogo a delle iniziative il cui ricavato va in gran parte in beneficenza, si tratta di eventi musicali che in questo contesto in particolare avranno luogo il 25 luglio a Canale Monterano, nel rione Montevirginio, con una serata musicale fatta di canzoni italiane e internazionali in favore dei servizi sociali e la Caritas del Comune che li ospita. Mentre un altro appuntamento avrà luogo il 22 agosto presso l’Arena Green del Viva a Bracciano al quale prenderà parte anche l’Associazione “Fa.ró”, anch’essa ha aderito al progetto “SolidarMusic, in favore dell’oncologia pediatrica.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.generazionemusica.com

Claudia Reale