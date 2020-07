Maggio dei libri, fino a ottobre le mostre e i percorsi virtuali a cura della Biblioteca di Villa Altieri. Zotta: “Riscopriamo la ricchezza del territorio metropolitano attraverso lo sguardo dei più grandi artisti di tutti i tempi”

Roma, 9 luglio 2020 – la campagna nazionale del MiBACT per il Maggio dei Libri proseguirà quest’anno fino al 31 ottobre 2020. Le mostre bibliografiche, iconografiche e video documentali realizzate per l’occasione dalla Biblioteca istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, Villa Altieri, verranno periodicamente aggiornate con nuovi materiali.

La mostra virtuale “Narrare il territorio. Storie digitali: libri e narrazioni del territorio al tempo delle App” è stata arricchita di nuovi elementi e lo sarà ulteriormente nel corso dei mesi, con l’aggiunta di risorse digitali, ebook e volumi on line. Da D’Annunzio a Henry James, d Pasolini a Margherite Yourcenar, racconti, romanzi, poesie ambientati in comuni della Provincia o scritti da autori nati in Provincia presenti sul catalogo on line della Biblioteca della Città metropolitana e sui cataloghi di biblioteche storiche di Roma. La mostra è raggiungibile al link: http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/news/maggio-dei-libri-2020-storie-digitali-libri-e-narrazioni-del-territorio-al-tempo-delle-app-racc

Proseguirà dalla prossima settimana anche l’aggiornamento del percorso bibliografico e iconografico virtuale “Paesaggio metropolitano: itinerari di storia, arte e natura” contenente volumi, stampe, incisioni, fotografie, film, documentari ambientati nei comuni del territorio metropolitano e estratti da vari archivi come Istituto Luce e Cineteca Nazionale. Il percorso è visibile qui: http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/news/maggio-dei-libri-2020-%E2%80%9Cpaesaggio-metropolitano-itinerari-di-storia-arte-e-natura-volumi-stampe-

“Il lockdown a seguito dell’epidemia Coronavirus, tra i tanti cambiamenti che ha portato nei nostri stili di vita, ci ha necessariamente stimolato ad accelerare percorsi innovativi e sperimentare nuove modalità di fruizione dei contenuti culturali, sfruttando al meglio tutte le opportunità che la tecnologia ci offre. La ricchezza del nostro patrimonio culturale e i preziosi tesori spesso poco conosciuti che il grande e continuo lavoro della Biblioteca istituzionale di Villa Altieri svolge, dall’archeologia alla letteratura al cinema, diventa sempre più punto di riferimento per arricchire la conoscenza del nostro territorio, in particolare rivivendolo attraverso lo sguardo dei più grandi autori e artisti di tutti i tempi. Invitiamo quindi tutti i cittadini, gli studenti e chiunque voglia scoprire l’area metropolitana a addentrarsi nei suggestivi percorsi tra storia, arte e natura di cui è ricco il nostro territorio”.

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.