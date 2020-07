Ricominciare insieme con il Servizio Civile

La pandemia non ci ferma: ecco l’inizio di una nuova avventura.

Nonostante questo difficile momento abbia rischiato di compromettere l’avvio del nostro Servizio Civile, eccoci qui pronti per metterci in gioco in diversi contesti geografici e in molteplici ambiti, ma, noi tutti, accomunati dallo spirito di solidarietà e di partecipazione.

Sono già passate quasi tre settimane dall’inizio della Formazione Generale online, che sta rafforzando la nostra convinzione di voler far parte di questo grande meccanismo di volontariato per dare un contributo concreto alla società in cui viviamo. Ecco, dunque, qualche parola affiorata in noi nel corso delle sessioni, testimonianza di quanto sia importante la partecipazione attiva di ognuno di noi.

“L’educazione alla cittadinanza globale inizia da noi, dall’apertura al confronto e dall’ascolto tra noi”, Giovanna.

“Ognuno di noi nel proprio piccolo può fare la differenza attraverso azioni concrete”, Edith.

“L’importante non è pretendere di sapere tutto, ma l’importante è voler imparare”, Isabella.

“Conoscere a fondo la storia che ci ha permesso di essere qui mi ha reso consapevole dell’importanza di essere parte attiva della società”, Giulia.

Giovanna Minotti, Volontaria Servizio Civile con CELIM a Milano

Edith Valetti, Volontaria Servizio Civile con Punto Missione a Brescia

Isabella Ferrari, Volontaria Servizio Civile con CMSR a Livorno

Giulia Calibeo, Volontaria Servizio Civile con FOCSIV a Roma

(Focsiv)