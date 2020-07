I partiti di centro sinistra uniti: alle elezioni con un progetto dallo spessore civico che comprenda mondi produttivi, associativi e professionali

“Come forze progressiste e di riferimento per l’area politica di centro-sinistra stiamo lavorando da mesi all’interno di un percorso unitario, come tra l’altro dichiarato pubblicamente durante gli incontri pubblici e come testimoniato dai comunicati d’intenti inviati al Commissario Prefettizio.

In queste ultime settimane abbiamo viste e sentite tante notizie fantasiose: su alleanze, su candidature certe, sul ruolo dei partiti, sulla assenza della sinistra; molte, oltre che fantasiose hanno travisato la realtà.

Scriviamo questa nota per ribadire la nostra azione unitaria e concorde, convinti che una informazione corretta sia doverosa specialmente nei confronti dei cittadini, in un periodo particolarmente difficile per la nostra Città, a ridosso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

A fronte delle oggettive difficoltà – in questo grave e particolare momento di emergenza sanitaria – di porre in essere iniziative politiche ed incontri con i cittadini che non siano “virtuali”, vi è stato – da parte nostra – uno stimolo continuo al confronto, alla partecipazione, alla concretizzazione delle volontà da tutti dichiarate di aprire una fase nuova: costruzione di una proposta comune in vista delle prossime elezioni comunali, nell’ottica di una scelta coraggiosa che non guardi al passato, ed a logiche passate, ma che getti le basi per un progetto solido e costruttivo.

Il nostro obiettivo, l’obiettivo dell’area di Centro -Sinistra, è quello di portare avanti, insieme, un progetto che vada al di là dei numeri, un progetto dallo spessore civico che comprenda mondi produttivi, associativi e professionali. Un progetto di meriti e competenze che guardi, finalmente, al futuro.

E’ un progetto che dobbiamo costruire tutti insieme, in pochissimo tempo, definendo i connotati della “città che vogliamo”, le priorità di azione, i criteri per la formazione della squadra, le modalità di interazione con i cittadini e gli strumenti di partecipazione, e contestualmente le persone che incarneranno tutto ciò rappresentandolo con credibilità ed autorevolezza

In ballo oggi c’è l’avvenire di un Paese, servono idee e proposte concrete per donare ad Anguillara il lustro che merita. Stiamo lavorando per questo, e non è poco. ”

Articolo 1, Italia Viva, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana