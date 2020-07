ANDAMENTO DEL CONTAGIO: I NUOVI DATI E LE NUOVE INDICAZIONI DELLA ASL ROMA 4

La ASL ROMA 4 e tutti i soggetti istituzionali coinvolti continuano a monitorare il contagio da Covid-19, sicuramente non più ai livelli di marzo ma di certo non azzerato.

In base agli ultimi dati emerge che la maggior parte dei nuovi contagi interessano giovani tra 20 e 30 anni a testimonianza che il virus non conosce limiti di età e non colpisce solamente gli over 60.

Ricordiamo che in base alle disposizioni ancora oggi in vigore:

– E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO (e anche nei luoghi all’aperto laddove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro)

– E’ CONSIGLIATO LAVARSI SPESSO LE MANI

– E’ NECESSARIO MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA ED UTILIZZARE LA MASCHERINA QUANDO SI INCONTRANO PERSONE DIVERSE DAL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE E/O DI CONVIVENZA

– E’ CONSIGLIATO EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO

– E’ CONSIGLIATO PULIRE LE SUPERFICI CON SAPONE, DISINFETTANDOLE POI CON CANDEGGINA O SOLUZIONE ALCOLICHE ADEGUATAMENTE DILUITE

Nel caso che si presentino dei SINTOMI potenzialmente riconducibili al Covid 19 (febbre superiore a 37,5, tosse e/o difficoltà respiratorie, perdita di gusto e olfatto) è necessario:

– RESTARE A CASA E CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA SENZA RECARSI AL PRONTO SOCCORSO (oppure chiamare il numero verde regionale: 800 118 800)

Inoltre si raccomanda a tutti i casi potenzialmente infetti (in attesa dell’esito del tampone) o già in quarantena/isolamente domiciliare di NON USCIRE DI CASA e di NON AVERE CONTATTI SOCIALI, seguendo alla lettera le disposizioni che verranno date dagli uffici della Asl Roma 4. In questi casi è infatti importantissimo mantenere l’isolamento non diventando vettori di ulteriori contagi.

Per trasparenza si specifica, infine, che alla data del 5 luglio 2020 a Manziana non risultano Cittadini contagiati da Covid 19, mentre le persone in quarantena/sorveglianza domiciliare sono 2.