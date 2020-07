Regione Lazio e Università di Roma “La Sapienza”: questionario sulla domanda di trasporti e aspettative degli utenti

Pubblichiamo questo annuncio su una iniziativa di consultazione con gli uterntii

In collaborazione con il Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e la Direzione regionale infrastrutture e mobilità, è stato possibile sviluppare una survey che possa, in maniera scientifica, guidare la Regione Lazio nelle future scelte inerenti il settore dei trasporti, studiando la domanda attuale e futura nonché esaminando in maniera più dettagliata le aspettative dell’utenza nel medio e lungo termine.

Il questionario è stato pubblicato sul portale

interamente rinnovato per l’occasione, richiede cinque minuti per la compilazione e siamo certi che sarà di grande aiuto per migliorare il sistema della mobilità regionale e la qualità di vita della nostra Comunità.

Nel questionario verrà chiesto di descrivere le caratteristiche di uno spostamento, per motivi di lavoro, scuola o altro, che l’utente svolgeva abitualmente prima dell’emergenza sanitaria COVID 19 e la possibile reazione a scenari futuri di mobilità.