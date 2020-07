Dl Semplificazioni: Morassut,dubbi su appalti senza gara Serve ulteriore approfondimento nel governo

Si discute sulla possibilità di realizzare opere senza passare attraverso l’iter degli appalti.

In via del tutto teorica, se si trattasse di pochissime particolari opere, di interesse strategico per il Paese, per le quali esistono imprese con un know how di eccellenza e capacità conclamate, oltre che specchiate e mai macchiate da sospetti di “furbizie”, forse ci si potrebbe pensare, a patto di non infrangere le regole della concorrenza e, specialmente, di assicurare controlli efficaci da parte del committente (pubblico) durante tutto l’iter, dalla progettazione al collaudo finale.

Se, invece, si andasse a caricare di questa responsabilità gli amministratori locali e le loro strutture tecniche, è evidente che le degenerazioni sarebbero cosa certa, insieme a sprechi e inefficienze: limiti (in genere diffusi) delle strutture tecniche e discrezionalità degli affidamenti, sarebbero un concentrato di ciò che non si deve fare.

Su questo argomento riportiamo una nota di Roberto Morassut, Sottosegretario di Stato per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sugli appalti.