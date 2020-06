petizione: salviamo l’orso del Trentino dall’uccisione

Pubblichiamo il testo di una petizione per salvare l’orso del Trentino

Il Trentino ha emesso il verdetto e ha condannato a morte un altro orso. La decisione è arrivata senza alcun approfondimento visto che ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato l’orso a ferire due persone. Non è il primo orso che viene condannato a morte in Trentino. È ora di dire basta: fermiamo la strage silenziosa degli orsi.

È INNEGABILE CHE L’AGGRESSIONE DA PARTE DI UN ORSO AVVENUTA NEGLI ULTIMI GIORNI A DANNO DI DUE ESCURSIONISTI, PADRE E FIGLIO, SIA UN EVENTO CHE AVREBBE POTUTO RIVELARSI POTENZIALMENTE FATALE MA CIÒ CHE NON ACCETTO È LA VOLONTÀ DI FAR GIUSTIZIA O MEGLIO TROVARE UN CAPRO ESPIATORIO MEDIATICO NELL’UCCISIONE DELL’ANIMALE, CHE COME TALE HA DEI PROPRI ISTINTI, PROPRI TERRITORI, MA SOPRATTUTTO NON POSSIEDE UNA COSCIENZA TALE DA PERMETTERGLI DI DISTINGUERE CIÒ CHE È GIUSTO DA CIÒ CHE È SBAGLIATO.

“Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, firmerà un’ordinanza che permetterà l’uccisione dell’animale.” (FONTE TGCOM24)

L’Animale non è malvagio, non stiamo parlando di un criminale, ma di una creatura che agisce secondo i propri istinti e che ha compiuto ciò che avrebbe compiuto qualsiasi altro orso nel proprio territorio

ABBATTERLO NON SERVIRÀ A NULLA!

Se condividete il mio pensiero vi invito a compiere qualcosa nel vostro piccolo, FIRMANDO LA PETIZIONE per impedire il compimento di questo gesto orribile ma soprattutto inutile, FACENDO ARRIVARE LA NOSTRA VOCE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO SERGIO COSTA, E SOPRATTUTTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MAURIZIO FUGATTI, IMPEDENDO IN TAL MODO L’ABBATTIMENTO DELL’ANIMALE.

Mario Tricca